Esta semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inició la implementación de un proceso para la devolución de aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), mediante una nueva funcionalidad incorporada en la plataforma denominada Automated Commercial Environment.
El proceso se enmarca en la devolución de cobros arancelarios aplicados anteriormente, que tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, fueron considerados improcedentes. La decisión judicial invalidó un conjunto de aranceles implementadas por la administración del Presidente Donald Trump, habilitando el reembolso de los montos recaudados a los importadores, junto con los intereses correspondientes.
En este contexto, el CBP estima que los importadores podrían solicitar la devolución de aproximadamente US$166.000 millones, a través del nuevo sistema habilitado.
De acuerdo con la CBP, la herramienta, denominada CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), está diseñada para centralizar la presentación y tramitación de solicitudes de reembolso, evitando la gestión individual por cada declaración de importación.
El despliegue del sistema se realizará por etapas. La primera fase comenzó el 20 de abril de 2026 y se limita a determinadas declaraciones no liquidadas y a aquellas que se encuentren dentro de los 80 días posteriores a su liquidación. El organismo prevé incorporar nuevas funcionalidades en fases posteriores.
Para acceder al reembolso, los importadores registrados y los agentes de aduana autorizados deben contar con una cuenta activa en el portal ACE Secure Data Portal, registrar la información bancaria correspondiente y presentar una Declaración CAPE.
La solicitud se realiza mediante un archivo en formato CSV que incluye únicamente el listado de declaraciones de importación sujetas a devolución. Cada archivo puede contener hasta 9.999 registros, con la posibilidad de presentar múltiples declaraciones. Este procedimiento no utiliza la interfaz Automated Broker Interface (ABI).
Una vez validada la declaración, el sistema actualizará las operaciones eliminando las disposiciones arancelarias aplicadas bajo IEEPA. Posteriormente, el CBP llevará a cabo la liquidación o reliquidación de las declaraciones, consolidando los reembolsos por importador o por el destinatario designado.
El organismo indicó que los pagos se emitirán en un plazo estimado de entre 60 y 90 días desde la aceptación de la solicitud, aunque este periodo podría extenderse en caso de requerirse revisiones adicionales. Asimismo, en situaciones como declaraciones suspendidas o en revisión, los reembolsos se concretarán al momento de la liquidación.
Los montos devueltos estarán sujetos a la normativa vigente en materia de liquidación y reliquidación, incluyendo la compensación de pagos y la eventual aplicación de saldos a deudas pendientes del importador con el gobierno estadounidense.
Por MundoMaritimo
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