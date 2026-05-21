El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos criminales contra cuatro de los mayores fabricantes mundiales de contenedores marítimos, acusándolos de conspirar para restringir la producción y manipular los precios de los equipos durante la pandemia de Covid-19.

La acusación involucra a las compañías chinas China International Marine Containers Co. (CIMC), Dong Fang International Container Co., CXIC Group Containers Co. y Singamas Container Holdings Ltd., además de varios de sus principales ejecutivos.

Según la acusación, presentada en enero y revelada públicamente esta semana, las empresas habrían acordado limitar la producción de contenedores dry entre 2019 y al menos 2024, en una estrategia que habría provocado una escasez global de equipos y un fuerte aumento de precios.

Restricción de oferta

El DOJ sostuvo que las negociaciones para coordinar la producción comenzaron en marzo de 2019. Posteriormente, ejecutivos de CIMC, Dong Fang, CXIC y otras compañías se reunieron en Shenzhen en noviembre de ese año para discutir restricciones operacionales, incluyendo límites en las horas de funcionamiento de las líneas de producción y la instalación de cámaras de vigilancia en las fábricas para monitorear el cumplimiento de los acuerdos.

Singamas se habría incorporado al esquema en 2020. De acuerdo con la investigación, las empresas también acordaron no construir nuevas instalaciones fabriles y restringir el volumen de contenedores destinados a determinados clientes, incluidos grandes importadores estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la estrategia permitió que los precios de los contenedores prácticamente se duplicaran entre 2019 y 2021, mientras que las ganancias de las compañías habrían aumentado cerca de cien veces durante el mismo período.

“Los acusados mantuvieron como rehenes los suministros mundiales de contenedores marítimos durante la pandemia, cuando las cadenas logísticas más los necesitaban”, afirmó el fiscal general adjunto interino del DOJ, Omeed Assefi.

Impacto global

La investigación sostiene que la menor disponibilidad de contenedores contribuyó a la congestión portuaria y al incremento de costos logísticos durante la pandemia, afectando a importadores y consumidores en Estados Unidos y otros mercados.

De acuerdo con Drewry, CIMC, Dong Fang y CXIC concentran gran parte de la producción mundial de contenedores de carga. Un informe de 2022 de la Federal Maritime Commission (FMC) ya había advertido que las compañías habrían retrasado deliberadamente el aumento de producción pese al fuerte incremento de la demanda durante la crisis sanitaria.

Entre los ejecutivos acusados figuran los entonces directores ejecutivos de CIMC, Singamas y CXIC. Además, Vick Nam Hing Ma, ejecutivo de marketing de Singamas, fue arrestado en abril en París mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Hong Kong. Estados Unidos está solicitando su extradición.

Las empresas y sus ejecutivos enfrentan cargos por presuntas violaciones a la Sección 1 de la Ley Sherman Antimonopolio, utilizada por Estados Unidos para perseguir acuerdos de fijación de precios y restricciones de competencia.

Por MundoMaritimo