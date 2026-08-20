La concesión del Terminal Granelero y Multipropósito de Guayaquil, operado por Andipuerto desde 1999, concluirá el próximo 26 de noviembre de 2026, sin que hasta ahora se haya convocado la nueva licitación internacional para su operación de largo plazo. El Gobierno de Ecuador trabaja en alternativas para garantizar la continuidad del servicio durante la transición hacia el nuevo concesionario.

La terminal constituye un componente relevante de la cadena logística de abastecimiento de Ecuador. Guayaquil moviliza cerca del 80% de los graneles sólidos del país, mientras que la Terminal Granelera Multipropósito concentra alrededor del 45% de los graneles sólidos movilizados en el puerto, aproximadamente 2,5 millones de toneladas métricas anuales. Por sus instalaciones ingresan materias primas como maíz, soja y trigo, utilizadas, entre otros destinos, para la producción de alimento balanceado.

Hacia una nueva concesión

El proyecto de modernización y expansión del terminal está siendo estructurado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y contempla una futura nueva concesión. El BID aprobó en diciembre de 2025 el proyecto EC-T1621 para apoyar al Gobierno ecuatoriano en los estudios técnicos, financieros y legales y en la estructuración integral de la iniciativa, incluyendo diseño, financiamiento, construcción, adquisición de equipos, mantenimiento y gestión operacional. El proyecto corresponde al sector transporte y específicamente al subsector de infraestructura portuaria.

El proceso cuenta además con participación del Global Infrastructure Facility (GIF), iniciativa del Grupo Banco Mundial que apoya la preparación y estructuración de proyectos de infraestructura. Según el registro actualizado del BID, el convenio de la cooperación técnica fue firmado en enero de 2026 y el proyecto se encuentra actualmente en etapa de implementación.

De acuerdo con el cronograma informado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Ecuador, los estudios de factibilidad concluirían en noviembre de 2026, mientras que la convocatoria al concurso internacional se prevé para enero de 2027. La adjudicación contemplaría un nuevo contrato de concesión por 30 años, con firma prevista para mediados de ese año. La futura APP considera una inversión cercana a US$90 millones, destinada a fortalecer la infraestructura portuaria.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación del muelle de atraque, desde los actuales 220 metros hasta entre 330 y 370 metros, además del incremento del calado a 13 metros y la ampliación del área de almacenamiento hasta 16 hectáreas. El objetivo es permitir la atención de naves de mayor tamaño y aumentar la capacidad operacional de la terminal.

Alternativas de continuidad operativa

Mientras se concreta la licitación, el Gobierno evalúa tres alternativas para mantener la operación: extender temporalmente la concesión de Andipuerto, convocar un concurso de corto plazo para un operador transitorio o asumir directamente la operación a través de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Al respecto, el viceministro de Infraestructura y Transporte de Ecuador, Byron Franco, aseguró a Primicias que “Las tres alternativas son legítimas, carecen de riesgos legales y el objetivo es garantizar que la operatividad no se detenga ni un solo día’”.

La amenaza del fenómeno de El Niño

La transición adquiere especial relevancia ante la eventual coincidencia entre el cambio de operador y el período de lluvias asociado a El Niño podría incrementar la presión sobre la cadena logística de granos. Durante el episodio de 1997-1998, Ecuador debió recurrir a importaciones de emergencia de 140.000 toneladas de maíz y 60.000 toneladas de soja tras las pérdidas agrícolas.

Ante eventuales restricciones operativas en Guayaquil, el Ministerio contempla también al puerto de Manta como alternativa complementaria, considerando que actualmente moviliza alrededor de 1,2 millones de toneladas anuales de graneles sólidos, por lo que podría contribuir a redistribuir cargas frente a eventuales dificultades provocadas por mareas, oleaje u otros efectos climáticos.

Por MundoMaritimo