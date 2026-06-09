La Asamblea Nacional de Ecuador avanzó al segundo debate de un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), iniciativa que busca abordar la acumulación de aproximadamente 12.000 contenedores abandonados en los puertos del país, algunos de los cuales permanecen almacenados desde hace hasta 18 años, reportó El Universo.
La propuesta legislativa, compuesta por siete artículos, dos disposiciones generales, tres transitorias y una disposición final, incorpora planteamientos presentados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). Entre sus objetivos figuran optimizar la gestión aduanera, descongestionar la infraestructura logística, fortalecer la competitividad portuaria y establecer procedimientos más ágiles para la disposición de bienes abandonados.
Durante el primer debate se informó que los contenedores almacenan una amplia variedad de bienes, incluyendo vehículos, ropa, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, medicamentos, productos de belleza y cargas refrigeradas con alimentos perecederos. También se señaló la existencia de cargas en estado de descomposición que podrían generar riesgos de contaminación.
Representantes de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) indicaron que en algunos terminales estratégicos más del 65% de los contenedores abandonados permanecen almacenados por más de cinco años. Según la organización, existen casos de inmovilización que superan los 18 años.
A ello se suman costos asociados a custodia, seguridad, control documental, inventarios, monitoreo, movilización y mantenimiento de espacios. De acuerdo con la información presentada durante el debate, los costos por un contenedor dry pueden alcanzar US$76.362 al año, mientras que en contenedores refrigerados pueden llegar a US$159.116 anuales por unidad.
También se reportaron más de US$1,2 millones en servicios no facturados relacionados con contenedores abandonados y cerca de US$38.000 en costos vinculados a la destrucción de bienes refrigerados. Según los antecedentes expuestos, la carga retenida asociada a estos contenedores alcanza un valor aproximado de US$450 millones, con tiempos promedio de permanencia de 365 días.
Entre las modificaciones propuestas, el proyecto establece la activación de procedimientos administrativos cuando las cargas permanezcan seis meses bajo custodia aduanera. Asimismo, fija plazos para la declaratoria de abandono y para la ejecución de inventarios, avalúos, clasificaciones, remates, adjudicaciones y destrucciones.
La iniciativa también contempla cambios en las normas relativas al decomiso administrativo, la declaratoria de abandono definitivo de vehículos ingresados por turistas y los mecanismos de adjudicación gratuita de bienes a organismos y entidades públicas.
Además, dispone que los bienes almacenados por más de un año bajo custodia aduanera sean sometidos a procesos de inventario y avalúo. Tras la publicación de los resultados, se abrirá un plazo para que eventuales propietarios acrediten derechos sobre las mercancías. En caso contrario, estas podrán ser adjudicadas o subastadas conforme a los procedimientos establecidos.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea continuará recopilando observaciones y desarrollará una nueva etapa de socialización antes de elaborar el informe que será sometido al segundo y definitivo debate.
Por MundoMaritimo
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