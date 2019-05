El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayon se refirió a las acciones que se efectúan de cara a la puesta en marcha del fracking. “Hubo un trabajo que se hizo bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y la ministra de Minas y Energía, con la comisión de expertos que analizó el tema, entregaron su reporte y estamos esperando que el Gobierno se pronuncie”, indicó.

En paralelo se enfocan en la planeación y preparación para los proyectos pilotos que permitirán entender las preocupaciones ambientales, sociales, económicas y cómo se resuelven. En esa línea, señaló que las comunidades, autoridades, ambientalistas y sindicatos pueden mirar hacia adentro y ver qué está pasando, cómo están haciendo la perforación, que los acuíferos naturales no se comuniquen con las zonas donde hay hidrocarburos.

“Por ejemplo, para hacer las fracturas o el fracking queremos usar agua de producción, industrial o hervida, pero todo debe darse en un ambiente de discusión y socialización con las comunidades. Pero es un tema importante, el país está creciendo al 3,5 %, ojalá fuera al 4 % o 6 %”, precisó.

También desde su mirada dijo que ello se facilita por el fracking. “Hoy el país tiene 2.000 millones de barriles de reservas de petróleo. Creemos que con el fracking se puede llegar a 6.000 millones o 10.000 millones, multiplicar las reservas es importante”, aseguró.

Además, citó como ejemplo a EE. UU.: “es el pionero, es el mayor productor del mundo, exporta gas a 38 naciones y ha sido el país que más ha reducido las emisiones a la atmósfera gracias al fracking, porque están utilizando gas en lugar de carbón para la generación de energía. Por eso lo importante no es hacerlo rápido, es hacerlo bien”, consignó El Colombiano.

Inversiones hacia 2030

También Bayón realizó proyecciones a las inversiones a destinar en el fracking. “En el Magdalena Medio en la zona de Barranca y en Santander prevemos que a 2030 podríamos estar invirtiendo entre 3.000 y 8.000 millones de dólares en convencionales o sea en la industria tradicional. En fracking podrían ser 10.000 millones de dólares, esa cifra es conservadora porque la inversión puede ser mucho más”, indicó.

De esa forma perforan entre 600 y 700 pozos todos los años, “con fracking puede llegar un momento en que sean 300, 400 ó 500 adicionales todos los años, que la producción sea 300.000 barriles más, que sean 100.000 ó 150.000 trabajos directos más, que la inversión sea de 1.000 ó 2.000 millones de dólares por año. Todo esto tiene una magnitud significativa y esto impacta a los puertos porque hay que importar muchas cosas, al Río Magdalena, a las carreteras, a la gente que provee hotelería, alimentación, bienes y servicios, talleres, bodegas. Puede ser un tema que transforme al país”, sostuvo.

En cuanto a los próximos proyectos a ejecutar dijo que “Ecopetrol tiene planeadas inversiones entre 12.000 y 15.000 millones de dólares y para los pilotos de (energía) no convencionales tenemos destinados 500 millones de dólares en tres años, es una inversión muy grande. En esta industria, necesitamos a veces historia de muchos años para entender si un proyecto funciona, cómo vuela, cómo va adelantándose. Se llaman proyectos piloto porque uno quiere probar muchas cosas. ¿Cómo perforo los pozos? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me demoro? ¿Cómo puedo hacer el fracking? No tenemos una meta de producción de no convencionales porque no tenemos esa respuesta, pero esto también hay que verlo en la cadena económica y de generación de valor”.

Ahorros en operaciones

También el presidente de Ecopetrol se refirió a los ahorros en costos que han venido desarrollando como empresa. Al respecto expresó que “hace cinco años para dar utilidades necesitábamos que el petróleo estuviera en US$65 por barril, por debajo perdíamos plata. Hoy el valor mínimo puede llegar a US$35, la mitad, eso se debe a las eficiencias implementadas, que en cuatro años nos ha dejado ahorros acumulados por 10 billones de pesos (US$299,3 millones)”.

Asimismo, señaló que “en el primer trimestre de este año llevamos 486.000 millones de pesos (US$145,4 millones) en ahorros. ¿En qué? En cómo transportamos los crudos, en cómo perforamos los pozos, en cómo construimos las instalaciones para procesar el petróleo... Son mil cosas que hacemos para que la compañía se fortalezca y que financieramente veamos resultados como los que acabamos de anunciar: 2,7 billones (US$808 millones) en utilidades el primer trimestre”.

Por MundoMaritimo