Con el objetivo de entregar conocimientos especializados sobre los desafíos de seguridad asociados a la transición energética en el sector marítimo, Safety and Security Capacitaciones realizará del 2 al 25 de junio el “Curso de seguridad para el almacenamiento, trasiego y transporte de combustibles derivados del Hidrógeno verde por la vía marítima”.

La instancia estará enfocada en los nuevos combustibles verdes destinados a la industria marítima y al transporte internacional, considerando tanto los aspectos técnicos como regulatorios vinculados a su manipulación, almacenamiento y transporte seguro.

Según se destaca el organismo técnico de capacitación (OTEC), “el mundo se está preparando para la transición a la nueva energía que moverá la industria pesada y el transporte en sus modos marítimo, aéreo y terrestre”, contexto en el cual los buques mercantes y tanqueros se adaptan progresivamente al uso y transporte de combustibles derivados del hidrógeno verde y biocombustibles.

El curso también abordará los riesgos asociados a estas nuevas energías, las que son definidas como “menos contaminantes para la atmósfera, pero más peligrosas para las tripulaciones y trabajadores portuarios por debido a riesgos de toxicidad e inflamación”, enfatizando la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta en toda la cadena logística marítima-portuaria.

La capacitación analizará además el escenario regulatorio internacional impulsado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la ONU en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este sentido, el programa indica que “el transporte marítimo sería responsable del 3% de las emisiones mundiales de carbono a la atmósfera” y que el sector deberá avanzar hacia una reducción progresiva de su huella de carbono al año 2050.

En esa línea, el curso busca introducir a los participantes en los desafíos y oportunidades de la descarbonización marítima. “La descarbonización del sector marítimo es una labor compleja, particularmente para los países en vías de desarrollo, sin embargo, también representa nuevas oportunidades de negocios”, señala el documento.

El objetivo general de la capacitación será “difundir conocimiento del hidrógeno verde y de sus combustibles derivados a todos los interesados con foco en aspectos de seguridad y protección para generar confianza en su manipulación, transporte, almacenamiento y trasiego”.

Público objetivo y contenidos

El programa estará dirigido a personal marítimo y portuario, supervisores de seguridad, autoridades fiscalizadoras, policías, bomberos, servicios de emergencia médica, compañías de bunkering, compañías de control de calidad de combustibles y operadores de transporte terrestre, ferroviario y fluvial vinculados a estas cargas.

Entre los contenidos se incluyen materias relacionadas con energías renovables verdes, producción de hidrógeno verde, nuevos combustibles marinos, motorización de buques, normativa internacional IMO, NFPA e ISO, gestión de riesgos y orientaciones técnicas para operaciones de bunkering.

La metodología contempla clases virtuales con apoyo audiovisual, presentaciones en formato PowerPoint, videos y análisis de casos prácticos. El curso tendrá una duración total de 24 horas cronológicas distribuidas en ocho sesiones de tres horas cada una, a realizarse los martes y jueves entre las 15:00 y 18:00 horas.

Al finalizar la capacitación, los participantes que aprueben el programa recibirán un certificado emitido por Safety and Security Capacitaciones-Chile que acreditará la aprobación del curso sobre combustibles derivados del hidrógeno verde. Los interesados deben contactarse al e-mail: [email protected] o vía Whatsapp al: +56 997302281.

Por MundoMaritimo