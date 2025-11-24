El balance de DP World para 2025 en las Américas es muy positivo, de acuerdo con Otto Bottger, VP Ejecutivo Comercial, P&T para la región, quien en conversación con MundoMaritimo sostuvo que “el 2025 ha sido un gran año, ha sobrepasado nuestras expectativas”, incluso en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica global. Pese a ese entorno, resaltó que “nuestros clientes han demostrado resiliencia y nosotros hemos demostrado capacidad para atender y cumplir con su demanda”.

Consultado sobre la estrategia desarrollada para acompañar a los clientes, en un año caracterizado por el rápido aumento de la demanda, Bottger detalló que la prioridad fue clara: “rápidamente nos hemos tenido que enfocar en redoblar productividad e incrementar capacidades”.

El ejecutivo agrega que el foco estratégico estuvo más en fortalecer la infraestructura existente que en expandirse a nuevos desarrollos: “ha sido un año donde nos hemos enfocado en invertir, reforzar e incrementar nuestro footprint existente más que salir a invertir en nuevos greenfield”, indicó.

Para Bottger, escoger un solo hito de 2025 es difícil, pero uno destaca con claridad. “Si tengo que resaltar algo en 2025 fue el acuerdo con Maersk para que trasladara una gran parte de sus servicios a Santos. Fue muy importante para nosotros”, afirmó.

Explica que, tras movimientos de compraventa de terminales en ese puerto, se generó un vacío que hizo requerir a DP World un socio estratégico fuerte. “Nos alineamos muy rápido… ahora estamos avanzando a toda máquina en cumplir con los compromisos de ampliación de capacidad en Santos”, afirmó.

Proyecciones 2026: más capacidad y obras clave

La hoja de ruta para 2026 contempla obras simultáneas en varios países. En Posorja, Ecuador, se avanza hacia una ampliación mayor a la originalmente prevista: “Queremos llevar el muelle de Posorja, en principio, de 400 a 700 metros, pero está bajo análisis llevarlo hasta 800 metros, lo que nos permitirá recibir, para cuarto trimestre del próximo año, dos buques de 367 metros simultáneamente”.

En Caucedo, República Dominicana, se evalúa una ampliación significativa de entre 750 mil y un millón de TEUs, aún en fase de estudios y diseño de ingeniería.

Y en Callao, “La joya de la corona”, según Bottger, tras completar su última expansión a fines de 2024, ya se analiza adelantar la fase 3: “Si sigue así, no va a pasar mucho tiempo hasta que veamos la necesidad imperiosa de expandir… podría llevarnos hasta tres millones de TEUs de capacidad”, adelantó, siendo el horizonte estimado para concretar esta iniciativa entre los años 2030 y 2032.

La ventaja competitiva de operar como red

DP World ha reforzado en los últimos años una estrategia comercial y operativa basada en la integración de sus terminales en la región. A juicio del ejecutivo, ese es un factor diferenciador frente a otros actores del mercado. “Lo que tratamos de hacer es coordinar el enfoque comercial y la ejecución operativa como una propuesta integrada y organizada, trabajando como una red y no como unidades aisladas”, explicó.

Puso como ejemplo el servicio ‘Far East’ de CMA CGM, que recala en San Antonio, Callao y Posorja. “Monitoreamos desde antes que entre a San Antonio… cualquier retraso, cualquier patrón inusual de stowage; junto con el cliente estamos monitoreándolo para adelantar soluciones antes que se presenten problemas”.

Ese mismo valor agregado se replica en servicios como el ‘Eurosal’ o en rutas que tocan dos puertos de la red en secuencia, donde la coordinación entre terminales permite anticiparse y optimizar la operación, describió.

Integración vertical: un fenómeno cíclico

Sobre la tendencia global de integración vertical entre navieras y terminales, Bottger la ve como parte natural del negocio y no como un factor de presión particular para DP World en la región.

“Eso es parte de la naturaleza del negocio, existe hace muchos años… P&O Ports era hijo de la familia P&O; CSX World Terminals, antecesor de DP World, nace de SeaLand Terminals”, recuerda.

A su juicio, el impacto depende del contexto local: “La integración vertical es relevante donde hay un solo puerto o pocas opciones… pero si un país tiene varias alternativas portuarias, algunas asociadas con líneas navieras y algunas no, el riesgo no es muy relevante”, concluyó.

Por MundoMaritimo