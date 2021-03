Intenso, por decir lo menos, fue el comienzo del año en materia de desembarque de automóviles, pero el ritmo no pareció suficiente para la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), gremio desde donde apuntaron retrasos en el proceso en los meses de enero y febrero. Carlos Baez, director Comercial y de Desarrollo de Negocios de DP World San Antonio- el terminal responsable del 98% del total de automóviles importados en Chile-, en conversación con MundoMarítimo, señaló que ahora la operación "está funcionando muy bien, tenemos una mesa de trabajo que ha sido muy fructífera juntos con los exportadores de autos, las empresas de camiones, las líneas navieras e, incluso, algunas veces se nos suman los agentes de aduana, donde hemos ido encontrando pequeños espacios para ir mejorando los tiempos de retiro de los autos del puerto, lo cual nos ha permitido ir acortando los días de espera de los buques".

Respecto a las causas que generaron la demora, Baez explicó que se trató de una mezcla de factores, entre ellos: el aumento explosivo de las importaciones; el arribo de muchos buques con pocas unidades (menos de 1.000), lo que hizo más lento el proceso. A esto se sumaron otros elementos como el periodo de vacaciones que afecta a todo el personal que conforma la cadena logística: choferes de camiones, trabajadores portuarios, empleados de las agencias etc. "Situación que se intensifica en febrero y que culmina entre el 15 y el 22 de marzo", puntualizó.

"Los números que tuvimos para la semana del 15 de marzo subieron considerablemente" indicó Baez, quien, para graficar este boom en las descargas, señaló que "veníamos con promedios de 6.000 autos por semana, pero en la semana 11 que corresponde al 22 de marzo subimos a 10.300 por semana y esto no solo considera la descarga, sino también del retiro, que en promedio en las primeras diez semanas del año estaba en 5.900 unidades semanales, mientras que en la semana del 22 de marzo se retiraron 9.875 unidades".

Agregó que una normalización de la situación se comenzará a notar, a partir de las recaladas programadas para el 4 y 5 de abril, donde indicó esperan comenzar a bajar a menos de diez días el tiempo que las naves tardan en realizar sus descargas. "Igual es un tiempo alto, pero que esperamos ir mejorando. Además, se notarán los cambios que hemos ido logrando con el conjunto de la industria, porque acá nadie puede hacer algo por si solo si no es con la cooperación de todos. Y la verdad es que hemos encontrado un terreno fructífero para sembrar cooperación entre los distintos entes de la logística para la industria automotriz".

40.000 automóviles al mes

Carlos Baez, explicó que, en cuanto a cantidad, la descarga de automóviles es bastante pareja durante el año, aunque hay algunos meses que son históricamente más fuertes: agosto, asociado a la temporada de recambio de modelos y Navidad en diciembre.

Detalló que DP World San Antonio debería estar descargando, entre 35.000 y 40.000 vehículos en los próximos meses. "La ANAC ha informado de una proyección para el país de una importación de 360.000 unidades y a esto hay que sumarle el stock que es de alrededor de dos meses de ventas, por lo que se podría llegar a alrededor de las 420.000 unidades importadas a lo largo de 2021. De ese total importando, un 98% corresponde a DP World San Antonio", sostuvo.

Baez destacó que "a nosotros [DP World San Antonio] nos interesa ser una alternativa viable para la industria automotriz. El nuestro es un puerto bien especial, porque por diseño y vocación es multipropósito. No somos solo un puerto para autos, graneles o contenedores. Recibimos todo tipo de carga y esperamos tenerlas bien atendidas en nuestro terminal", expuso.

Igualmente recordó que las ventajas de DP World San Antonio, y que lo llevan a concentrar el desembarque de autos, son: "la disponibilidad de muelles; disponibilidad de almacenamiento de autos, que algo muy importante para esta industria; la expertiz de nuestros trabajadores portuarios que llevan prácticamente 10 años descargando autos en la zona central. Hemos ganado premios a nivel internacional como el mejor puerto de la industria automotriz en el mundo. Tenemos capacidad para descargar cerca de 120 autos por hora, lo que nos da una cifra cercana a los 3.000 autos diarios". Además, indicó que atiende a todas las líneas car carrier que recalan en Chile entre ellas: Eukor, Wallenius, NYK, K-Line, etc. "La verdad creo que somos un actor relevante en este mercado", destacó.

Carlos Baez, recalcó por último la cooperación lograda entre los distintos entes que participan en la logística automotriz. "Gracias a eso hemos logrado mejorar los ratios de retiro de autos porque una cosa no se hace sin la otra. Los camiones no pueden retirar si no hay autos en el puerto, y los buques no pueden descargar si hay autos en nuestro terminal. Eso se ha hecho con sacrificio, con interés de todas las partes que participan en la logística automotriz y esto, por supuesto, incluye a las marcas de vehículos que son las que ponen a disposición de los transportistas sus depósitos para recibir las unidades durante las 24 horas del día", concluyó.

Por MundoMarítimo