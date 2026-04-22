DP World Posorja inauguró esta jornada la expansión de su muelle que alcanza los 700 metros de longitud, tras una inversión privada de más de US$190 millones que fortalece la infraestructura logística y portuaria del Ecuador, mejora su posición como puerta clave en la Costa Oeste del Pacífico Sur e impulsa la conectividad del Ecuador con rutas marítimas globales.
El proyecto permitió una expansión de 232,5 metros de frente de atraque, permitiendo la atención simultánea de dos buques Post-Panamax a su máxima capacidad de carga. Pero además, a fines de 2026, el muelle alcanzará los 800 metros de longitud, aumentando la capacidad anual de la terminal a 1,4 millones de TEUs.
La expansión incluye la adquisición de equipamiento portuario de última generación, incluyendo a las 2 grúas pórtico (QC) de mayor alcance del país (68 metros), arribadas en septiembre de 2025, que permitirán atender buques ultragrandes de hasta 400 metros de eslora y de 24.000 TEUs. Los equipos, 100% eléctricos, se integran a la estrategia global de descarbonización de la compañía y elevarán a 6 el total de grúas QC en operación para 2026.
Además de las grúas pórtico, la inversión contempla la adquisición de 3 nuevas grúas RTG híbridas, 15 vehículos internos eléctricos (ITV), 3 equipos ECH, y más de 900 nuevas conexiones refrigeradas, fortaleciendo así la eficiencia operativa y generando una mayor flexibilidad para la carga de productos frescos, congelados, fabricados, materias primas y más productos fundamentales para la balanza comercial del país.
Con este crecimiento, la terminal contará con un total de 6 grúas pórtico, 18 RTG, 48 camiones internos, 6 ECH y más de 3.600 conexiones refrigeradas.
Carlos Merino, CEO de DP World en Ecuador, Perú y Colombia, declaró: "La inauguración del muelle ampliado supone un paso importante para el futuro del comercio exterior del Ecuador. Al permitir la atención de dos buques en simultáneo y mejorar la conectividad, Posorja está fortaleciendo su posición como puerto de aguas profundas de clase mundial y creando nuevas oportunidades para que los exportadores accedan a los mercados globales".
Con el muelle ampliado ya operativo, la terminal está posicionada para incrementar su capacidad, atraer nuevos servicios globales e integrar aún más al Ecuador en las cadenas de suministro internacionales.
La ceremonia de inauguración contó con la participación del Ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque; el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, entre otras importantes autoridades del Gobierno, clientes, medios de comunicación y aliados estratégicos de DP World en Ecuador.
Estación naval
Además, el acto también marcó otro hito clave, con la colocación de la primera piedra de la Estación Naval en Posorja, entre la Armada del Ecuador y DP World. La construcción de esta obra apoyará la seguridad marítima mediante el control, vigilancia y protección de los espacios acuáticos de la zona y del Ecuador, reforzando el compromiso a largo plazo de DP World con el país. Esta colaboración se construye sobre una relación ya consolidada mediante un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
DP World en Posorja, reconocida por el Banco Mundial como el puerto más eficiente de América Latina y el Caribe, desempeña un papel clave en el comercio exterior ecuatoriano. Desde su inicio de operaciones, ha generado más de 800 empleos directos, con más de la mitad del personal procedente de comunidades locales como Posorja, El Morro, Playas e Isla Puná, y más del 21% de representación femenina, fomentando el desarrollo local y la inclusión.
Por MundoMaritimo
DP World Posorja inicia obras de expansión del muelle que implican inversión de US$140 millones
DP World Posorja en Ecuador culmina trabajos de expansión del muelle alcanzando los 467,5 metros
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