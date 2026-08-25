El Puerto de Posorja, operado por DP World, cumplió siete años de operaciones tras movilizar más de 4 millones de TEUs y atender cerca de 2.000 buques desde su puesta en marcha en 2019, consolidando su participación dentro del sistema portuario ecuatoriano.
Ubicado en la costa del Pacífico de Ecuador, el terminal mantiene actualmente ocho servicios marítimos con conexiones hacia América, norte de Europa, el Mediterráneo y Asia. Durante 2026 incorporó además el servicio ‘AX4’, también denominado NW4, operado conjuntamente por ONE y HMM, que entrega una conexión directa con Asia.
En materia de atención de naves, en DP World Posorja han recalado algunos de los portacontenedores de mayores dimensiones operados en Ecuador. Entre ellos se encuentra el “APL Fullerton”, de CMA CGM, con 398 metros de eslora, mientras que el “CMA CGM Estelle” registró un calado de 14,90 metros durante su operación en el terminal.
Según la compañía, el puerto mantiene el liderazgo en participación dentro del mercado contenerizado ecuatoriano. Asimismo, alcanzó el puesto 20 a nivel mundial en eficiencia portuaria, de acuerdo con el Container Port Performance Index (CPPI) 2025 elaborado por el Banco Mundial.
La infraestructura fue desarrollada bajo un esquema greenfield con una inversión privada inicial cercana a US$500 millones, que incluyó la construcción del terminal, una carretera de acceso de 21 kilómetros y un canal de navegación de aguas profundas.
A ello se suma el desarrollo de Posorja Economic Zone, parque logístico e industrial conectado directamente con el puerto y concebido para complementar las operaciones de comercio exterior y servicios asociados a la terminal.
Actualmente, DP World ejecuta un nuevo programa de expansión con una inversión superior a US$190 millones. Como parte de este proyecto, en abril de 2026 el muelle fue ampliado hasta los 700 metros, permitiendo atender simultáneamente dos buques Post-Panamax a plena capacidad operacional.
Hacia fines de este año, la compañía proyecta extender el frente de atraque hasta 800 metros y elevar la capacidad operativa del terminal a 1,4 millones de TEUs anuales, junto con la incorporación de nuevos equipos destinados a incrementar la productividad de las operaciones.
“Cada año representa un nuevo paso en la construcción de un puerto preparado para el futuro. Hoy celebramos siete años demostrando que la inversión, seguridad, innovación, sostenibilidad y el talento de nuestra gente son la base para seguir fortaleciendo la competitividad del comercio exterior ecuatoriano y conectar al país con el mundo”, señaló Carlos Merino, CEO de DP World en Ecuador, Perú y Colombia.
Desde el inicio de su construcción, el proyecto ha generado más de 10.000 empleos directos e indirectos y actualmente mantiene más de 800 puestos de trabajo directos. De acuerdo con la compañía, el 50% de sus trabajadores proviene de comunidades cercanas como Posorja, El Morro, Playas e Isla Puná.
Con la ampliación actualmente en desarrollo, DP World busca reforzar la capacidad de Posorja para atender el crecimiento de los volúmenes contenerizados, recibir buques de mayor tamaño y ampliar la conectividad marítima de Ecuador con los principales mercados internacionales.
Por MundoMartimo
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DP World Posorja cierra 2025 con 946.742 TEUs movilizados y una participación de mercado cercana al 30%
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