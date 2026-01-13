DP World Posorja cerró el 2025 con un total movilizado de 946.742 TEUs y registró una participación de mercado alrededor del 30%.

En detalle, solo en el segmento bananero contenerizado, más de 100 millones de cajas fueron exportadas a través de Posorja, el equivalente al 35% de este importante mercado, según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano – ACORBANEC. Además, la terminal permitió la primera exportación de mandarina tango desde Ecuador hasta Estados Unidos, marcando un importante hito a favor del comercio ecuatoriano.

Además, la operatividad del puerto se complementa con operaciones logísticas, destacando la movilización de más de 280 toneladas de fruta a distintos mercados mundiales mediante servicios de transporte aéreo, así como el Parque Logístico e Industrial - ZEDE Posorja con conexión directa a la terminal, donde se desarrollan soluciones logísticas con valor agregado, aportando a industrias como la automotriz, textil, de bebidas, entre otras.

Por otro lado, en este último año, se han invertido alrededor de US$7 millones a fin de concretar un área de 8 hectáreas con vías de acceso y circulación, bodegas de almacenamiento, depósitos para mantenimiento y reparación de contenedores vacíos y áreas para el almacenamiento y la desconsolidación de vehículos, maquinaria pesada y carga proyectos.

Inversiones

El año estuvo marcado por el inicio de la expansión del muelle del Puerto de Aguas Profundas en Posorja. Con una inversión privada superior a US$190 millones que comprende un desarrollo en infraestructura y la adquisición de moderno equipamiento portuario, se estima iniciar el uso de los primeros 700 metros de muelle para abril 2026. Finalmente, el proyecto tiene como objetivo alcanzar los 800 metros de muelle hacia finales de 2026, lo que permitirá atender hasta dos buques Post-Panamax de forma simultánea y elevará la capacidad operativa a 1,4 millones de TEUs anuales.

Con ese mismo impulso, el crecimiento de la terminal se volvió aún más tangible con la incorporación de dos grúas pórtico de última generación como parte de su expansión. Estas grúas -que arribaron en septiembre 2025 como parte del proyecto de expansión- cuentan con un alcance de 68 metros, el mayor del país, y son capaces de atender naves ultragrandes de 400 metros de eslora, con 24 filas de contenedores y capacidad de hasta 24.000 TEUs.

Eficiencia y seguridad

Además, DP World Posorja destacó por sus avances en eficiencia, seguridad, sostenibilidad y gestión de personas, siendo reconocido como el más eficiente de Latinoamérica y el Caribe y el #21 a nivel mundial según el CPPI del Banco Mundial y S&P Global, además de ser el puerto con mayor mejora en cinco años; reforzó la seguridad logística mediante un convenio con SERPAZ – Carga Segura, fue certificada como uno de los mejores lugares para trabajar en Ecuador y consolidó su liderazgo como marca empleadora del sector.

Al mismo tiempo profundizó su compromiso social impulsando programas educativos, promoviendo la equidad y el liderazgo femenino junto a la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (MAMLa), y materializando su enfoque sostenible con la entrega del Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Manglar (AUSCEM) a comunidades locales para la custodia de más de 900 hectáreas de manglar.

“Este año consolidamos un avance sostenido en eficiencia, seguridad e inversión para elevar la competitividad logística del Ecuador. Seguimos impulsando proyectos que amplían capacidad, modernizan nuestra operación y fortalecen la cadena exportadora, con el talento de nuestra gente como motor y con un compromiso firme con las comunidades y la sostenibilidad”, señaló Carlos Merino, CEO de DP World en Ecuador, Perú y Colombia.