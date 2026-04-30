El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que no levantará el bloqueo naval sobre los puertos de Irán hasta alcanzar un acuerdo que limite su programa nuclear, profundizando una crisis que ya se extiende por semanas en torno al Estrecho de Ormuz.

La medida ha generado un estancamiento del tránsito marítimo en una de las rutas más críticas para el comercio energético global.Por otro lado, Washington evalúa intensificar la presión, incluyendo eventuales ataques acotados y el despliegue de capacidades militares avanzadas en la región, en un intento por forzar concesiones de Teherán.

El bloqueo —calificado por Trump como “más efectivo que los bombardeos”— se ha convertido en el eje del actual impasse diplomático. Mientras Irán condiciona cualquier reapertura del estrecho al levantamiento de las restricciones navales, EE. UU. insiste en mantenerlas hasta asegurar compromisos nucleares verificables.

Impacto en energía y logística

La prolongada disrupción ya muestra efectos concretos en los mercados. El crudo Brent superó los US$119 por barril, reflejando la incertidumbre sobre el suministro, mientras el West Texas Intermediate también registra alzas sostenidas.

En el plano logístico, la crisis ha reducido significativamente el tránsito de buques, afectando cadenas de suministro globales y elevando los costos de transporte marítimo, particularmente en el segmento de hidrocarburos.

A ello se suma la presión sobre la propia capacidad de exportación iraní. Según estimaciones del mercado, el país asiático podría enfrentar limitaciones críticas de almacenamiento en el corto plazo, lo que incluso podría derivar en el cierre forzado de pozos, con consecuencias estructurales para su industria energética.

Apuesta multilateral

En este contexto, la administración Trump impulsa la creación de una coalición internacional denominada “Maritime Freedom Construct” (MFC), orientada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho.

El plan —liderado por el Departamento de Estado y el Comando Central de EE. UU.— contempla coordinación diplomática, intercambio de inteligencia y aplicación conjunta de sanciones, además de proveer conciencia situacional marítima en tiempo real para el tránsito marítimo comercial.

La iniciativa busca involucrar a aliados tradicionales y otras naciones usuarias de la ruta, en un esfuerzo por distribuir la carga operativa y política de la crisis. Sin embargo, la respuesta internacional ha sido dispar.

Pese a los llamados de Washington, varios aliados —especialmente en Europa— han mostrado reticencia a sumarse activamente, en medio de críticas a la estrategia estadounidense y cuestionamientos sobre la gestión inicial del conflicto.

El propio Trump ha reprochado la falta de apoyo, particularmente de la OTAN, mientras desde Europa se argumenta que no hubo coordinación previa suficiente para articular una respuesta conjunta.

En paralelo, países como Reino Unido y Francia han liderado esfuerzos alternativos para planificar la reapertura del estrecho una vez finalizado el conflicto, lo que evidencia una fragmentación en la gobernanza internacional de la crisis.

Por MundoMaritimo