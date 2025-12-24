El endurecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos sobre las exportaciones petroleras de Venezuela vuelve a situar al transporte marítimo de crudo bajo una creciente presión geopolítica. Aunque el país sudamericano representa hoy menos del 1% del suministro global de petróleo, la escalada impulsada por la administración de Donald Trump revela un cambio táctico en la aplicación de sanciones que inquieta a navieras, traders y Estados importadores.
Durante las últimas semanas, Washington ha intensificado sus esfuerzos para cortar una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Nicolás Maduro: la exportación de crudo. El punto de inflexión se produjo el 10 de diciembre, cuando autoridades estadounidenses incautaron un tanquero sancionado frente a la costa venezolana. Días después, la ofensiva se amplió con acciones inéditas.
Interdicciones selectivas y señales al mercado
Entre las más recientes acciones, el sábado 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos abordó el tanquero “Centuries”, perteneciente a una entidad con base en Hong Kong, convirtiéndose en el primer buque no incluido explícitamente en las listas públicas de sanciones en ser intervenido. Un día más tarde, fuerzas estadounidenses iniciaron la persecución del “Bella 1”, petrolero que se dirigía a Venezuela para cargar crudo.
Según funcionarios estadounidenses, el “Bella 1” navega bajo una bandera falsa y se encuentra sujeto a una orden judicial de incautación. A estas acciones se suma la interdicción previa del buque “Skipper”, consolidando un patrón de intervenciones oportunistas que va más allá del marco tradicional de sanciones.
Desde la Casa Blanca se confirmó que el “Centuries” transportaba petróleo de PDVSA, pese a que la titularidad del crudo correspondería a una empresa china. Beijing, en tanto, condenó las incautaciones por considerarlas contrarias al derecho internacional.
Impacto operativo y presión sobre PDVSA
La estrategia estadounidense apunta a asfixiar financieramente al régimen de Maduro, forzando una caída de las exportaciones. Expertos del sector advierten que, si Venezuela no logra despachar su producción, los tanques de almacenamiento se saturarán rápidamente, obligando a PDVSA a cerrar pozos.
“PDVSA está llenando sus tanques y usando incluso naves de cabotaje para almacenamiento del crudo. Es cuestión de días antes de que la producción comience a detenerse”, señaló Evanan Romero, asesor energético de la oposición venezolana. El especialista anticipa que un colapso productivo podría traducirse en inestabilidad social, devaluación acelerada y dificultades para el abastecimiento interno.
Si bien el gobierno venezolano afirmó haber alcanzado una producción de 1,2 millones de barriles diarios, analistas sostienen que el bloqueo también limita el arribo de diluyentes esenciales para movilizar el crudo pesado, agravando las restricciones operativas.
Señales para la flota en la sombra
Más allá del caso venezolano, la ofensiva estadounidense envía una señal directa a la denominada flota en la sombra de tanqueros que transportan crudo de países sancionados por Estados Unidos o la Unión Europea como es el caso de Rusia o Irán, cuya producción en gran parte tiene como destino China. La disposición de Estados Unidos de incautar buques abanderados por países sancionados o con estructuras opacas de propiedad eleva la ansiedad en el transporte marítimo de hidrocarburos sensibles.
Schreiner Parker, de Rystad Energy, advirtió que “con los radares y satélites disponibles, apagar un transpondedor o usar una bandera falsa ya no es suficiente” para que un tanquero pueda esconder su localización.
Desde Washington, sin embargo, se minimiza el impacto global. “No es una cantidad significativa respecto al suministro mundial”, sostuvo Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, descartando efectos relevantes sobre los precios del petróleo.
Aun así, la escalada marca un precedente que podría redefinir los riesgos operativos y legales del transporte marítimo de crudo en escenarios de sanciones.
