DOMANE Industrial Solutions, compañía chilena con más de 10 años de experiencia, se especializa en la comercialización, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios. Como distribuidor de la marca Reacton Fire Suppression, ofrece sistemas autónomos de extinción que no requieren fuente de alimentación externa para su funcionamiento, detectan y apagan el fuego en 10 segundos, además destacan por su facilidad de mantenimiento y recarga. “Brindamos soluciones que se adaptan a cada cliente, con configuraciones directas e indirectas y agentes especializados para incendios de diverso origen”, destacaron desde la compañía, subrayando que la personalización de sus servicios es uno de sus principales valores agregados frente a la competencia.

El equipamiento portuario —como grúas pórtico, reach stackers, RTG (grúas sobre neumáticos) y otros equipos de movilización de carga— enfrenta riesgos diarios tanto en su operación como en materia de incendios. Entre los riesgos operativos se encuentran las fallas mecánicas y eléctricas, errores humanos, condiciones climáticas adversas, colisiones, carga mal asegurada y fatiga estructural. Mientras que, en los riesgos de incendio, resaltan los derrames de combustibles o lubricantes, sobrecalentamiento de motores, cortocircuitos eléctricos, acumulación de residuos combustibles, fugas en sistemas hidráulicos y fallas en cargadores de baterías.

Continuidad operativa y ventajas competitivas

La compañía sostiene que la protección preventiva contra incendios cumple un rol estratégico en los terminales portuarios, pues se puede optimizar la productividad; reduce los riesgos laborales y maximiza el tiempo útil de los equipos.

Por ello, DOMANE Industrial Solutions destaca las principales ventajas competitivas de invertir en sistemas de protección:

Reducción del riesgo operativo: Al minimizar el riesgo de incendios en grúas y otros equipos clave, los terminales portuarios no sólo evitan la paralización de operaciones, sino que también ofrecen una mayor confiabilidad a sus clientes, ya que líneas navieras y operadores logísticos privilegian trabajar con instalaciones que garantizan continuidad operativa.



Ahorro en costos a largo plazo: La inversión en sistemas de protección contra incendios también genera un ahorro en costos a largo plazo, ya que prevenir siniestros reduce las pérdidas derivadas de daños en equipos pesados —cuyo reemplazo resulta altamente costoso— y, además, permite acceder a primas de seguros más bajas, gracias a la implementación de medidas preventivas y de protección en los terminales.

Mejora de la imagen corporativa: La implementación de medidas de protección fortalece la reputación de seguridad de los terminales, puesto que demuestra un compromiso con la seguridad laboral, medioambiental y patrimonial, lo que a su vez se traduce en una mayor atracción de clientes, especialmente de compañías multinacionales que privilegian operar en instalaciones con altos estándares de seguridad.

Mayor disponibilidad y productividad: Contar con sistemas de protección reduce el tiempo fuera de servicio de los equipos (en caso de incendio podría quedar inactiva por semanas o incluso meses) y asegura un flujo continuo de carga y descarga, lo que se refleja en mejores indicadores clave de desempeño (KPI) del terminal, como el tiempo de estadía de los buques.

Cumplimiento normativo y licencias: La inversión en protección contra incendios también permite a los terminales adaptarse a normativas internacionales, como la IMO, NFPA o ISO requisitos fundamentales para operar en el comercio global, además de evitar sanciones o incluso cierres por parte de autoridades portuarias o ambientales ante la falta de medidas adecuadas de seguridad.

Responsabilidad social y medioambiental: La protección preventiva también contribuye a la responsabilidad social y medioambiental, ya que evita daños al entorno derivados de posibles derrames de combustibles o productos peligrosos y, al mismo tiempo, fortalece el bienestar del personal, incrementando la moral y reduciendo el ausentismo al generar un entorno laboral más seguro.

“En un entorno donde cada minuto cuenta, el impacto de la prevención es directo y medible”, afirman desde la compañía.

Calidad certificada y soluciones a medida

DOMANE Industrial Solutions cuenta con certificación por parte de FABRICA para la instalación y mantenimiento de equipo de las marcas Reacton Fire Suppression, además de certificaciones en normas NFPA que garantizan la calidad de sus servicios y productos.

Además, la compañía destaca frente a otras empresas del sector por contar con una propuesta de valor basada en la personalización total, ofreciendo soluciones diseñadas a la medida de cada cliente. A ello se suma un enfoque en resultados medibles, con impacto directo en indicadores como eficiencia, reducción de costos y continuidad operativa.

La compañía también resalta por su atención de alto nivel al cliente, caracterizada por respuestas rápidas, contacto directo y soporte postventa real, junto con un compromiso firme con la ética, la transparencia y la sostenibilidad, valores cada vez más demandados en la industria. Finalmente, uno de sus principales diferenciales es la capacidad de entregar soluciones con rapidez sin sacrificar calidad, lo que se traduce en agilidad y excelencia.

“Los clientes no reciben un producto genérico, sino una solución hecha a su medida, con impacto real en su negocio y confianza a largo plazo”, concluyen desde la compañía.

Para más información sobre sus servicios, puede comunicarse al +56 9 7516 9115, escribir al correo [email protected] o visitar su sitio web www.domane.cl.

Por MundoMaritimo