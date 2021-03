A lo largo de su existencia, el sector marítimo ha demostrado que es capaz de transformarse continuamente para mejorar la eficiencia y la productividad, independientemente de los retos que se presenten en el camino. La transformación en curso relacionadas con la digitalización y la descarbonización está teniendo un gran impacto en las operaciones futuras y la colaboración en la industria, afirma DNV en un reporte.

Este proceso de digitalización en particular está catalizando el uso más amplio de datos, modelos basados en datos y servicios remotos en el transporte marítimo. Pero para que la transformación tenga éxito, para DNV existe una pregunta clave que necesita respuesta: ¿Hasta qué punto es capaz el sector de reconocer y gestionar los riesgos de seguridad asociados?

El nuevo libro blanco de DNV, Closing the Safety Gap in an Era of Transformation, advierte de la inminente brecha de seguridad entre los enfoques actuales de gestión de riesgos de seguridad y el cambiante panorama de riesgos de seguridad que estas transformaciones conformarán en los próximos cinco años. En él, DNV explica su comprensión actual de la seguridad, la transformación digital, la sostenibilidad y la descarbonización.

"El documento es una llamada de atención para comprender los problemas de seguridad que podrían surgir como resultado de la digitalización y la descarbonización para que nuestra industria sea más segura y limpia", dice Fenna van de Merwe, consultora principal de DNV y autora principal del documento. "Los armadores pueden utilizar nuestros argumentos para ayudar a crear una base sólida para un análisis transparente, razonado e informado de los métodos de digitalización y descarbonización, pero con los sistemas marítimos seguros por encima de todo. El documento se aplica a los buques operativos y a los de nueva construcción y es relevante a lo largo del ciclo de vida de un buque".

Pero ¿qué es un sistema marítimo seguro? El documento define la seguridad como una "propiedad emergente" de los sistemas marítimos que son robustos, resilientes y que cuentan con un proceso de mejora continua. La seguridad como "propiedad emergente" significa que es mayor que la suma de sus partes. Desde este punto de vista, un sistema es un conjunto de elementos humanos, organizativos y/o técnicos que pueden lograr cosas juntos que cada parte componente no puede lograr por sí sola.

Obstáculos a la digitalización

El documento identifica tres principales obstáculos de seguridad asociados a esta mayor complejidad de los sistemas que impone la digitalización y sugiere cómo superarlos.

En primer lugar, a medida que los métodos tradicionales de gestión de riesgos resulten insuficientes, será necesario centrarse en el rendimiento del sistema, además de en la fiabilidad de los componentes, para gestionar sistemas de buques cada vez más complejos. Esto se debe a que un sistema poco fiable puede ser seguro y un sistema fiable inseguro. Por ello, no se puede concluir que un sistema es seguro sólo porque las pruebas demuestren una fiabilidad adecuada.

Las verificaciones de productos y procesos son uno de los medios para garantizar sistemas seguros y fiables. Mediante el uso de gemelos digitales, toda la información sobre el activo está fácilmente disponible, incluyendo actualizaciones dinámicas sobre el estado y los parámetros operativos.

En segundo lugar, la digitalización también afecta a la forma de trabajar de las personas. Por un lado, el aumento de la automatización y el funcionamiento a distancia vienen acompañados de una creciente centralización de las operaciones. Por otro lado, los sistemas complejos e integrados implican a muchas partes interesadas diferentes que contribuyen al buen funcionamiento, y dan lugar a equipos más dispersos que deben trabajar juntos.

Por lo tanto, las empresas tendrán que apoyar las funciones y necesidades de las personas. Esto, según van de Merwe, requiere dos cosas. Una es el diseño de sistemas centrados en el ser humano con tecnologías que apoyen el rendimiento humano. La otra es una "asignación de funciones" equilibrada.

En tercer lugar, a medida que las organizaciones se convierten cada vez más en un mosaico de múltiples partes interesadas y proveedores, necesitan estrategias de transformación digital para gestionar los riesgos emergentes en toda la organización.

Estrategia de transformación digital

Según van de Merwe dado que la digitalización permite gestionar los riesgos de seguridad, pero también crea nuevos riesgos, las organizaciones necesitan estrategias digitales con procesos para gestionar los cambios resultantes de la transformación. Las decisiones de la empresa deben respaldar sus ambiciones digitales, impulsar los objetivos estratégicos de la organización y, lo que es más importante, ser comprendidas y comunicadas a todas las partes interesadas pertinentes para que haya una comprensión unificada de los riesgos digitales.

"Es importante que los procesos de transformación incluyan el requisito de revisar la estrategia con frecuencia para seguir el ritmo del desarrollo tecnológico", subraya van de Merwe.

"En DNV ofrecemos un enfoque de servicio holístico para apoyar a nuestros clientes en sus vías de transformación individuales", señala Øystein Goksøyr, jefe del Departamento de Asesoría de Seguridad. "Hemos definido cuatro áreas que van desde la estrategia y la transformación inteligente de la flota hasta la implementación de la gestión y las operaciones más inteligentes en las que ofrecemos servicios para garantizar que las oportunidades identificadas sean seguras y eficientes y se implementen de manera efectiva".

En una próxima nota ampliaremos los detalles acerca de los obstáculos que enfrenta el proceso de descarbonización y la sugerencia del nuevo libro blanco de DNV de una estrategia para enfrentar dicha transformación.

