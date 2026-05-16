DNV publicó dos nuevos estándares orientados a fortalecer la seguridad, confiabilidad y desempeño de largo plazo de los sistemas solares fotovoltaicos flotantes (FPV), en respuesta al acelerado crecimiento global de las energías renovables y de esta tecnología en particular.
Las nuevas normas, DNV-ST-C108 “Diseño estructural de flotadores para sistemas fotovoltaicos flotantes” y DNV-ST-E309 “Posicionamiento y fondeo de sistemas solares fotovoltaicos flotantes”, se complementan con la práctica recomendada DNV-RP-0584 “Diseño, desarrollo y operación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes”, considerada la primera guía técnica mundial para FPV, publicada originalmente en 2021 y cuya actualización está prevista para junio de 2026.
En conjunto, los documentos establecen un marco integral y alineado para el diseño, análisis, operación y gestión de riesgos de sistemas FPV durante todo su ciclo de vida, desde los componentes individuales hasta el sistema completo.
Expansión del mercado
La energía solar flotante se está desplegando cada vez más en cuerpos de agua interiores y zonas costeras protegidas, a medida que los desarrolladores buscan ampliar la capacidad renovable reduciendo al mismo tiempo la competencia por el uso de suelo.
A medida que los proyectos aumentan de escala, la solidez técnica y la consistencia en las prácticas de ingeniería se vuelven factores clave para la confianza de los inversionistas, la asegurabilidad y el desempeño de largo plazo de los activos.
De hecho, el mercado de energía solar flotante proyecta crecer desde US$7.900 millones en 2026 hasta US$9.200 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 1,7%.
“La energía solar flotante está pasando de aplicaciones de nicho a infraestructura de gran escala”, señaló Ditlev Engel, CEO de Energy Systems de DNV. “Estos nuevos estándares están diseñados para ayudar a la industria a gestionar riesgos, mejorar la confiabilidad y permitir la innovación, manteniendo márgenes de seguridad adecuados”.
Diseño y seguridad
La norma DNV-ST-C108 define requisitos técnicos para el diseño estructural y la calificación de flotadores en sistemas FPV, abordando tanto el desempeño de corto como de largo plazo.
El estándar incorpora un enfoque flexible basado en desempeño, alineando los requerimientos de ingeniería y pruebas con las posibles consecuencias derivadas de fallas estructurales, al tiempo que promueve soluciones innovadoras y costo-eficientes.
Entre otros aspectos, incluye exigencias relacionadas con clasificación de seguridad, bases de diseño, calificación de materiales, diseño estructural, pruebas y protección contra corrosión, con especial atención a materiales no metálicos y degradación provocada por irradiación solar.
Por su parte, la norma DNV-ST-E309 establece principios y metodologías para el diseño de sistemas de amarre y posicionamiento de instalaciones solares flotantes. El documento entrega lineamientos sobre cargas de diseño, combinaciones de carga y procedimientos de análisis, además de requisitos específicos para componentes y configuraciones de sistema orientados a reducir riesgos de falla.
La práctica recomendada DNV-RP-0584 reúne requerimientos, recomendaciones y directrices para el diseño, desarrollo, operación y desmantelamiento de sistemas FPV, enfocándose principalmente en proyectos ubicados en aguas interiores protegidas y zonas costeras cercanas a tierra.
“El uso de principios y terminología alineados entre ambos estándares entrega a los actores de la industria un conjunto coherente y consistente de documentos guía para sistemas solares fotovoltaicos flotantes”, concluyó Daniel Pardo Tovar, Global Lead Floating Solar de Energy Systems en DNV. “Al crear un lenguaje técnico común y un vínculo claro entre los requerimientos a nivel de componentes y la orientación a nivel de sistema, DNV está ayudando a desarrolladores, propietarios, aseguradoras y reguladores a trabajar sobre una misma base”.
Por MundoMaritimo
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