La sociedad de clasificación DNV lanzó la Fase 2 de su Centre of Excellence for Maritime Decarbonization & Smart Shipping Asia Pacific (COE) en Singapur, reforzando su compromiso con la eficiencia energética, el desarrollo de nuevos combustibles, las operaciones remotas y las soluciones autónomas en el sector marítimo. La iniciativa, respaldada por la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) y el Singapore Economic Development Board (EDB), consolida la posición de Singapur como hub global para la transformación marítima inteligente y sostenible.
Inaugurado en 2021, el centro entra ahora en una nueva etapa orientada a pasar de proyectos piloto a plataformas escalables, con foco en acelerar la descarbonización marítima y la adopción de sistemas y procesos de smart shipping. En este marco, el COE apoyará iniciativas vinculadas al desarrollo de sistemas de operación remota de próxima generación, herramientas de toma de decisiones basadas en inteligencia artificial y modelos de redistribución de carga de trabajo que permitan trasladar de forma segura tareas complejas desde el buque a tierra.
La ampliación del COE incorporará expertos locales en autonomía, ciberseguridad, centros de operaciones remotas, gestión de emisiones y datos, con el objetivo de apoyar a las entidades marítimas con base en Singapur en el desarrollo y escalamiento de soluciones automatizadas y remotas, mediante programas de capacitación, asesoría técnica y desarrollo de estándares.
La Fase 2 busca además potenciar el rol del COE como un catalizador para el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el smart shipping. Un ejemplo reciente es la aplicación del marco global de auditoría Remote Operations Assurance (ROA) de DNV en un proyecto conjunto con Seatrium, que permitió avanzar su plataforma AssetCare desde monitoreo remoto hacia operaciones de control remoto.
Durante su primera etapa, el COE desarrolló estudios de factibilidad, evaluaciones técnicas y asesorías encargadas por organismos públicos y actores de la industria. Entre los proyectos destacados figuran un estudio de electrificación de naves para Anglo American en apoyo a Waterways Watch Society, directrices de abastecimiento seguro de amoníaco para el Global Centre for Maritime Decarbonisation y un estudio conjunto con la Singapore Maritime Foundation sobre el futuro de la gente de mar. Asimismo, el centro colaboró con entidades como la MPA y el Singapore Institute of Technology (SIT) en investigación aplicada, proyectos piloto y fortalecimiento de capacidades en descarbonización, digitalización y tecnologías marítimas emergentes.
Impresiones
Antony M DSouza, Regional President & Director, Southeast Asia, Pacific & India, Maritime en DNV, señaló: “La Fase 2 nos posiciona de mejor manera para apoyar a la industria en un momento en que la transición del sector marítimo hacia nuevos combustibles y tecnologías está cobrando impulso. Las capacidades digitales avanzadas están permitiendo nuevas formas de planificar y gestionar flotas, mientras que las operaciones remotas y la autonomía están ganando terreno progresivamente”.
Por su parte, Ng Yi Han, Senior Director, Innovation, Technology & Talent Development / Chief Transformation Officer de la Maritime and Port Authority of Singapore, indicó: “La expansión a la Fase 2 del Centro de Excelencia de DNV fortalecerá las capacidades en operaciones remotas, sistemas habilitados por IA y nuevos combustibles en Singapur. Esto apoyará a las empresas en el desarrollo e implementación de soluciones escalables, y acelerará la adopción de operaciones más seguras y eficientes en todo el sector”.
En tanto, Junie Fo, Vice President & Head, Professional Services del Singapore Economic Development Board (EDB), destacó: “A través de su COE Fase 2, DNV desarrollará capacidades y soluciones ampliadas para apoyar la transición de la industria marítima hacia operaciones más inteligentes y sostenibles, reforzando la posición de Singapur como un hub líder en servicios de aseguramiento técnico confiable. Esto también generará nuevas oportunidades para el talento local, permitiéndoles profundizar su especialización y ampliar capacidades en el ecosistema de servicios profesionales”.
Desde el propio centro, Shahrin Osman, Director del COE, subrayó: “Esta nueva fase nos permite pasar de probar conceptos individuales a construir preparación a nivel de sistema. Las operaciones remotas y la autonomía requieren más que avances técnicos; deben sustentarse en modelos respaldados por aseguramiento confiable. Por ello, nuestro trabajo en Singapur se centra en desarrollar métodos, estándares y guías prácticas que ayuden a armadores, operadores y reguladores a implementar y aprovechar estas capacidades de manera responsable”.
Por MundoMaritimo
DNV y MPA de Singapur renuevan acuerdo estratégico para acelerar la transición verde del sector marítimo
Singapur establece Centro Global para la Descarbonización Marítima que reúne a actores clave del sector
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.