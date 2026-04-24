La sociedad de clasificación DNV lanzó la Fase 2 de su Centre of Excellence for Maritime Decarbonization & Smart Shipping Asia Pacific (COE) en Singapur, reforzando su compromiso con la eficiencia energética, el desarrollo de nuevos combustibles, las operaciones remotas y las soluciones autónomas en el sector marítimo. La iniciativa, respaldada por la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) y el Singapore Economic Development Board (EDB), consolida la posición de Singapur como hub global para la transformación marítima inteligente y sostenible.

Inaugurado en 2021, el centro entra ahora en una nueva etapa orientada a pasar de proyectos piloto a plataformas escalables, con foco en acelerar la descarbonización marítima y la adopción de sistemas y procesos de smart shipping. En este marco, el COE apoyará iniciativas vinculadas al desarrollo de sistemas de operación remota de próxima generación, herramientas de toma de decisiones basadas en inteligencia artificial y modelos de redistribución de carga de trabajo que permitan trasladar de forma segura tareas complejas desde el buque a tierra.

La ampliación del COE incorporará expertos locales en autonomía, ciberseguridad, centros de operaciones remotas, gestión de emisiones y datos, con el objetivo de apoyar a las entidades marítimas con base en Singapur en el desarrollo y escalamiento de soluciones automatizadas y remotas, mediante programas de capacitación, asesoría técnica y desarrollo de estándares.

La Fase 2 busca además potenciar el rol del COE como un catalizador para el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el smart shipping. Un ejemplo reciente es la aplicación del marco global de auditoría Remote Operations Assurance (ROA) de DNV en un proyecto conjunto con Seatrium, que permitió avanzar su plataforma AssetCare desde monitoreo remoto hacia operaciones de control remoto.

Durante su primera etapa, el COE desarrolló estudios de factibilidad, evaluaciones técnicas y asesorías encargadas por organismos públicos y actores de la industria. Entre los proyectos destacados figuran un estudio de electrificación de naves para Anglo American en apoyo a Waterways Watch Society, directrices de abastecimiento seguro de amoníaco para el Global Centre for Maritime Decarbonisation y un estudio conjunto con la Singapore Maritime Foundation sobre el futuro de la gente de mar. Asimismo, el centro colaboró con entidades como la MPA y el Singapore Institute of Technology (SIT) en investigación aplicada, proyectos piloto y fortalecimiento de capacidades en descarbonización, digitalización y tecnologías marítimas emergentes.

Impresiones

Antony M DSouza, Regional President & Director, Southeast Asia, Pacific & India, Maritime en DNV, señaló: “La Fase 2 nos posiciona de mejor manera para apoyar a la industria en un momento en que la transición del sector marítimo hacia nuevos combustibles y tecnologías está cobrando impulso. Las capacidades digitales avanzadas están permitiendo nuevas formas de planificar y gestionar flotas, mientras que las operaciones remotas y la autonomía están ganando terreno progresivamente”.

Por su parte, Ng Yi Han, Senior Director, Innovation, Technology & Talent Development / Chief Transformation Officer de la Maritime and Port Authority of Singapore, indicó: “La expansión a la Fase 2 del Centro de Excelencia de DNV fortalecerá las capacidades en operaciones remotas, sistemas habilitados por IA y nuevos combustibles en Singapur. Esto apoyará a las empresas en el desarrollo e implementación de soluciones escalables, y acelerará la adopción de operaciones más seguras y eficientes en todo el sector”.

En tanto, Junie Fo, Vice President & Head, Professional Services del Singapore Economic Development Board (EDB), destacó: “A través de su COE Fase 2, DNV desarrollará capacidades y soluciones ampliadas para apoyar la transición de la industria marítima hacia operaciones más inteligentes y sostenibles, reforzando la posición de Singapur como un hub líder en servicios de aseguramiento técnico confiable. Esto también generará nuevas oportunidades para el talento local, permitiéndoles profundizar su especialización y ampliar capacidades en el ecosistema de servicios profesionales”.

Desde el propio centro, Shahrin Osman, Director del COE, subrayó: “Esta nueva fase nos permite pasar de probar conceptos individuales a construir preparación a nivel de sistema. Las operaciones remotas y la autonomía requieren más que avances técnicos; deben sustentarse en modelos respaldados por aseguramiento confiable. Por ello, nuestro trabajo en Singapur se centra en desarrollar métodos, estándares y guías prácticas que ayuden a armadores, operadores y reguladores a implementar y aprovechar estas capacidades de manera responsable”.

Por MundoMaritimo