DNV publicó una nueva práctica recomendada (Recommended Practice, RP) que establece un marco estandarizado para medir y verificar el desempeño de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono a bordo (OCCS, por sus siglas en inglés), un avance que busca impulsar el desarrollo y la adopción de estas tecnologías en el transporte marítimo.

Según la sociedad de clasificación, la iniciativa responde a la necesidad de contar con criterios comunes para evaluar la eficacia de estos sistemas en un contexto donde cerca del 90% de la flota global en operación continúa dependiendo de combustibles fósiles. En este escenario, la captura de carbono a bordo se perfila como una alternativa viable para reducir emisiones en aquellos buques que no pueden migrar de manera sencilla o rentable hacia combustibles de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Potencial para la flota existente

En paralelo, la Organización Marítima Internacional (OMI) avanza en el desarrollo de normativas para la implementación de OCCS, un trabajo que se encuentra en curso y cuya finalización está prevista para 2028.

La CEO de DNV Maritime, Cristina Saenz, destacó el potencial de esta tecnología para contribuir a la descarbonización de una parte importante de la flota mundial. “OCCS tiene potencial como vía de transición para una gran parte de la flota existente, y eso es relevante considerando el largo tiempo que muchos de estos buques permanecerán en servicio”, afirmó.

La ejecutiva agregó que las proyecciones del informe Maritime Forecast to 2050 de DNV indican que el desarrollo de infraestructura para la descarga de CO₂ capturado en apenas 20 de los principales puertos del mundo podría reducir en un 9% las emisiones totales de CO₂ de la flota global. “Con esta práctica recomendada buscamos proporcionar a la industria un lenguaje técnico común y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo continuo de soluciones de captura de carbono a bordo”, señaló.

Métricas y verificación

La nueva guía, denominada DNV-RP-0698 “Desempeño de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono a bordo”, está basada en principios de balance de masa y define un conjunto armonizado de indicadores de desempeño.

Entre las métricas consideradas se incluyen la tasa de captura, la cantidad de CO₂ capturado, las emisiones liberadas a la atmósfera y la eficiencia bruta de captura. El marco fue diseñado con un enfoque tecnológicamente neutral, abarcando sistemas de captura precombustión, postcombustión, oxicombustión y otras alternativas emergentes.

Asimismo, la práctica recomendada incorpora un proceso estructurado de verificación por terceros, que contempla la revisión de la documentación del sistema, la configuración de las mediciones, los cálculos de desempeño y la evaluación de incertidumbres.

Apoyo a nuevas inversiones

Por su parte, Chara Georgopoulou, directora de Investigación y Desarrollo Marítimo y Asesoría en Grecia de DNV, explicó que la metodología permite evaluar de manera integral el rendimiento de los sistemas OCCS, más allá del volumen de carbono capturado.

“Esta práctica recomendada proporciona una forma estructurada de considerar el panorama completo del desempeño, y no solo el volumen de captura. Permite que diseñadores, astilleros, fabricantes de sistemas OCCS y armadores definan y verifiquen el desempeño tanto en proyectos de nueva construcción como de modernización (retrofit)”, indicó.

La especialista añadió que el nuevo estándar favorecerá una mejor alineación entre los distintos actores involucrados desde las etapas tempranas de diseño, facilitando decisiones más informadas en materia de inversión e implementación de estas tecnologías de reducción de emisiones.

Por MundoMaritimo