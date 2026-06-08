La conexión eléctrica desde tierra (shore power) está dejando de ser una herramienta voluntaria para reducir emisiones en los puertos y se está transformando en un factor determinante para el cumplimiento normativo y los costos operacionales de los armadores, según concluye el más reciente libro blanco de DNV titulado “Suministro eléctrico desde tierra en el transporte marítimo: tecnología, regulación e implementación”.
La sociedad de clasificación advierte que, a medida que aumentan las exigencias regulatorias en Europa, California y diversas regiones de Asia, el acceso a infraestructura de suministro eléctrico en los muelles comienza a influir directamente en la competitividad de las operaciones portuarias.
La tecnología permite reemplazar el uso de motores auxiliares mientras los buques permanecen atracados, reduciendo de forma inmediata el consumo de combustible, las emisiones y la contaminación acústica. Sin embargo, su implementación sigue siendo desigual, obligando a los armadores a evaluar cuidadosamente la disponibilidad de infraestructura según las rutas y terminales que utilizan.
Potencial de reducción
Según el análisis de DNV, el uso extendido de shore power podría reducir en un 3,5% el consumo de fuel oil de la flota mundial de buques superiores a las 5.000 toneladas de arqueo bruto (GT), lo que equivale a aproximadamente 9,24 millones de toneladas de combustible y cerca de 29 millones de toneladas de CO₂ al año.
No obstante, la entidad aclara que este potencial corresponde principalmente a la eliminación del uso de motores auxiliares durante las estadías en puerto y no reemplaza completamente las necesidades energéticas de todas las naves, especialmente aquellas que continúan utilizando calderas alimentadas con combustibles fósiles.
“Shore power puede generar reducciones inmediatas y medibles de emisiones al disminuir la necesidad de quemar combustible mientras los buques están atracados. Sin embargo, su adopción sigue limitada por una falta de sincronización entre la preparación de los puertos y la de los buques”, señaló Cristina Saenz, CEO Maritime de DNV.
La ejecutiva agregó que muchos puertos son reticentes a invertir sin una demanda asegurada, mientras que los armadores postergan las adaptaciones de sus flotas ante la incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de infraestructura en los terminales.
Despliegue desigual
El informe también revela importantes diferencias entre segmentos de la industria. Actualmente, alrededor del 29% de los cruceros y el 20% de los portacontenedores cuentan con sistemas de conexión a shore power, porcentaje que cae al 7% en los graneleros y apenas al 1% en los buques tanque.
A nivel portuario, la disponibilidad sigue siendo limitada. DNV estima que solo el 3% de los puertos del mundo dispone actualmente de infraestructura de suministro eléctrico para buques, concentrada principalmente en Europa, China y Estados Unidos.
Mayor presión regulatoria
La expansión de esta tecnología está siendo impulsada por nuevas regulaciones. Bajo el marco de FuelEU Maritime, los portacontenedores, ferries y cruceros de más de 5.000 GT que cuenten con capacidad de conexión deberán utilizar shore power en determinados puertos europeos a partir de 2030, enfrentando sanciones cuando exista infraestructura disponible y no sea utilizada.
Además, normativas similares están emergiendo en California y distintas zonas de Asia, vinculando cada vez más el uso de energía eléctrica en puerto con el cumplimiento ambiental y los costos operacionales.
“Las decisiones de inversión deben basarse en la realidad de cada terminal más que en la disponibilidad general de un puerto”, afirmó Jason Stefanatos, director global de Descarbonización de DNV. El ejecutivo destacó que los beneficios económicos y operativos varían según el tipo de buque, la duración de las escalas y los requerimientos energéticos de cada operación.
DNV concluye que, hacia el final de esta década, la capacidad de conectarse a la red eléctrica terrestre podría convertirse en un requisito cada vez más determinante para operar en determinadas rutas y mercados marítimos.
Por MundoMaritimo
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