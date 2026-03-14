La sociedad de clasificación DNV entregó a la European Maritime Safety Agency (EMSA) el estudio multianual “Seguridad del hidrógeno para su uso en buques”, ordenado por el organismo europeo, el cual culminó con un informe final y un documento de orientación no vinculante sobre el uso seguro del hidrógeno como combustible marítimo.
El análisis concluye que los buques propulsados por hidrógeno requieren un enfoque de seguridad basado en el diseño, recomendando la implementación de recintos secundarios en todos los componentes que transporten hidrógeno, incluso en cubierta abierta. El objetivo es reforzar las barreras técnicas destinadas a reducir los riesgos de explosión asociados a posibles fugas.
Si bien el hidrógeno emerge como una alternativa potencial dentro del proceso de descarbonización del transporte marítimo, el estudio advierte que su adopción a gran escala tomará tiempo. Asimismo, destaca que los riesgos asociados al hidrógeno difieren de otros combustibles alternativos, como el Gas Natural Licuado (GNL). Incluso pequeñas fugas pueden generar rápidamente nubes de gas inflamables, las que, sumadas a su baja energía de ignición y a las dificultades para detectar escapes, incrementan el riesgo de incidentes si no se implementan sistemas de protección adecuados a bordo.
En este contexto, Cristina Saenz de Santa Maria, Interim CEO Maritime de DNV, afirmó que “el hidrógeno tiene una curso viable como combustible para buques, pero conlleva riesgos de seguridad. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías de combustibles marino, es fundamental incorporar principios de seguridad robustos desde el inicio. Esto requiere nuevas formas de pensar, integración en etapas tempranas y una estrecha colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, manteniendo siempre la seguridad de los tripulantes en el centro”.
El estudio también advierte que el hidrógeno introduce nuevos riesgos laborales para las tripulaciones, tanto por su alta inflamabilidad como por las bajas temperaturas requeridas para su almacenamiento en estado líquido. Estas condiciones modifican el entorno operativo a bordo, por lo que los tripulantes deberán recibir capacitación específica para identificar los peligros asociados a este combustible y aplicar medidas de mitigación adecuadas. Lo anterior deberá complementarse con procedimientos operativos claros y sistemas de gestión de seguridad, donde el comportamiento humano y la cultura organizacional de seguridad actúen como una capa adicional de control de riesgos.
Por su parte, Linda Hammer, Principal Consultant de DNV y autora principal del informe, señaló que “el estudio concluye que la seguridad de los buques propulsados por hidrógeno debe basarse en barreras técnicas de seguridad, donde la contención robusta, los recintos secundarios y los sistemas automatizados de protección constituyan la primera línea de defensa. Esto refleja tanto la rapidez con que los incidentes con hidrógeno pueden escalar como las limitaciones de detección y respuesta una vez que se ha producido una liberación, especialmente en entornos marítimos complejos”.
Respecto a la colaboración con la industria, Hammer añadió: “Valoramos la oportunidad de elaborar este estudio para EMSA, así como el apoyo de los socios de la industria durante todo el proceso, y esperamos continuar colaborando tanto con los reguladores como con el sector a medida que este trabajo avance”.
El documento busca aportar insumos técnicos y regulatorios para el desarrollo seguro de esta tecnología en el transporte marítimo, en momentos en que la industria evalúa distintas alternativas energéticas para avanzar hacia la descarbonización del sector.
Por MundoMaritimo
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