Los combustibles y materias primas verdes —entre ellos hidrógeno, amoníaco, combustibles sostenibles y tecnologías de captura de carbono— serán responsables de más del 25% de la reducción de emisiones en Asia-Pacífico para 2050, de acuerdo con un nuevo informe publicado por DNV, experto independiente en energía y aseguramiento.

Si bien la electrificación y las energías renovables impulsarán la mayor parte de la transición energética en la región, el estudio destaca que los nuevos commodities energéticos (NEC, por sus siglas en inglés) serán esenciales, especialmente en sectores de difícil descarbonización como la aviación, el transporte marítimo, el acero, la generación eléctrica, los productos químicos industriales y el cemento.

Según DNV, el comercio internacional será determinante para lograr una descarbonización profunda, ya que el 81% de los NEC serán de carácter transfronterizo. El mercado total de estos nuevos energéticos en Asia-Pacífico alcanzará los US$1,1 billones anuales, equivalente al 3% del PIB regional estimado para 2050.

El informe The role of new energy commodities in decarbonizing Asia Pacific, presentado durante el Asia Clean Energy Summit (ACES) en el marco de la Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, evalúa el papel de estos combustibles en el cumplimiento de los compromisos de cero emisiones netas (net zero) en la región.

Nuevos combustibles, nuevos mercados

Ante la reciente incertidumbre sobre los incentivos de mercado para el hidrógeno y sus derivados —lo que ha generado retrasos e inversiones más cautelosas—, DNV busca visibilizar el potencial del sector ofreciendo recomendaciones prácticas que incluyen la armonización de estándares y marcos de certificación, así como la interoperabilidad técnica que permita un mayor acceso a los mercados.

“Alcanzar la carbono neutralidad no será posible sin los NEC, especialmente en Asia-Pacífico, donde la diversidad geográfica requiere soluciones variadas. El hidrógeno, el amoníaco, los combustibles sostenibles y la captura de carbono son esenciales para los sectores más difíciles de descarbonizar”, afirmó Brice Le Gallo, vicepresidente y director regional de Sistemas Energéticos de DNV para Asia-Pacífico.

“Escalar estas tecnologías transformará la manera en que se comercia la energía en la región, requiriendo grandes inversiones, asociaciones sólidas e innovación audaz. El desafío es enorme, y tanto gobiernos como empresas deben estar a la altura”, agregó.

Comercio y capacidad industrial

Las diferencias geográficas entre países con ventajas en producción y aquellos con alta demanda industrial hacen del comercio internacional un eje central del futuro energético regional. Japón, Corea del Sur y Singapur se proyectan como principales consumidores de NEC hacia 2050, aunque su limitada capacidad de producción los volverá altamente dependientes de las importaciones. En contraste, Australia se perfila como un proveedor clave, aunque otros países emergentes podrían competir en los próximos años.

“Seis industrias fundamentales —aviación, transporte marítimo, acero, energía, productos químicos industriales y cemento— dependerán fuertemente de los NEC para alcanzar una descarbonización profunda”, señaló Thomas Koller, líder regional de Hidrógeno, Amoníaco y Combustibles Sostenibles en DNV. “Desde combustibles sostenibles de aviación hasta amoníaco y metanol para la propulsión marítima, cada sector tiene un camino definido. Además, la captura y almacenamiento de carbono (CCS) será crucial en industrias como el acero y el cemento, donde la electrificación directa aún no es viable”.

Inversiones e infraestructura

El estudio calcula que satisfacer la demanda de estos sectores requerirá 12 mil millones de paneles solares y 2,7 millones de turbinas eólicas para 2050, casi 240 veces la capacidad solar y eólica combinada actual de Australia. Asimismo, se necesitarán 189 nuevos puertos y 1.221 naves dedicadas a la producción y transporte de nuevos commodities energéticos en la región.

DNV identifica tres prioridades estratégicas para acelerar la adopción de NEC en Asia-Pacífico:

Desarrollar cadenas de suministro resilientes mediante inversión en infraestructura y estándares alineados. Gestionar los recursos de biomasa en los sectores de aviación y marítimo con estrategias equilibradas y flexibles. Fortalecer las señales de mercado mediante precios de carbono, mandatos y marcos de certificación que impulsen la captura y almacenamiento de CO₂ en industrias difíciles de mitigar.

“La transición energética ya está en marcha, y las emisiones alcanzarán su punto máximo este año”, afirmó Le Gallo. “Para cumplir los objetivos climáticos de Asia-Pacífico, debemos replantear cómo se produce, transporta y utiliza la energía. Políticas firmes y cooperación regional son esenciales para superar los desafíos de costos, infraestructura y estandarización”.

Con una visión enfocada en la colaboración, la innovación y la inversión sostenida, DNV plantea que los nuevos combustibles no solo transformarán el panorama energético de Asia-Pacífico, sino que también definirán el ritmo de la transición hacia una economía baja en carbono.

