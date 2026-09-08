El índice mundial de precios de alimentos registró en agosto su segundo incremento mensual consecutivo, impulsado por las altas temperaturas, riesgos climáticos y disrupciones en rutas comerciales clave como el Estrecho de Ormuz y el Mar Negro.

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO promedió 133,3 puntos en agosto de 2026, un aumento de 1,9% respecto de julio y de 2,5% frente al mismo mes del año anterior.

El economista jefe de la FAO, Maximo Torero, advirtió que el incremento refleja el retorno de una prima de riesgo a los mercados alimentarios, producto de la convergencia entre shocks climáticos, tensiones geopolíticas y alteraciones en la logística comercial.

“Los shocks climáticos, las tensiones geopolíticas y las disrupciones en la logística comercial están convergiendo para endurecer las expectativas de oferta”, señaló Torero, destacando la importancia de la resiliencia, el comercio abierto y la seguridad en los flujos de insumos para mantener la estabilidad de los precios.

Granos enfrentan riesgos

El Índice de Precios de los Cereales aumentó 2,2% mensual. El trigo registró el mayor impacto, con un alza de 2,6% en agosto y de 15% interanual, debido a las persistentes alteraciones en la logística exportadora del Mar Negro, menores perspectivas productivas en Europa por el clima cálido y seco y la depreciación del dólar estadounidense.

El maíz, en tanto, subió 2,5% frente a julio. La FAO atribuyó el incremento a menores perspectivas de desempeño en algunas zonas de Estados Unidos y de producción en la Unión Europea, además de una sólida demanda de los sectores de etanol y alimentación animal.

A estos factores se sumaron las disrupciones en el suministro de insumos asociadas al cierre del Estrecho de Ormuz y alteraciones en los flujos exportadores de Ucrania.

El índice de precios del arroz aumentó 0,5%, respaldado por compras sostenidas de países asiáticos y africanos.

Azúcar lidera aumento

Los aceites vegetales aumentaron 1,1%, mientras que las carnes avanzaron 1%. Los precios de los lácteos, por su parte, subieron 2,3%, principalmente por la reducción de la producción de leche en la Unión Europea ante las condiciones de calor y sequedad.

El mayor incremento correspondió al azúcar, cuyo índice de precios escaló 11,9% en agosto. El alza respondió a menores perspectivas para la remolacha azucarera europea, riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño en Asia, una menor producción en Brasil y la decisión de India de permitir importaciones de azúcar crudo libres de aranceles.

Producción de granos retrocede

Paralelamente, la FAO redujo su proyección de producción mundial de granos para 2026 a 2.980 millones de toneladas, 2% menos que en 2025, aunque todavía sería la segunda mayor cosecha registrada.

La producción mundial de maíz fue revisada a la baja hasta 1.309 millones de toneladas, mientras que la de trigo fue elevada a 810,7 millones de toneladas, aunque representaría una disminución de 3,8% interanual.

En arroz, la producción se proyecta en 553,1 millones de toneladas para 2026/27, 1,9% menos que el récord de la temporada anterior.

Pese a estas correcciones, las existencias mundiales de cereales al cierre de 2027 alcanzarían 947,2 millones de toneladas. La relación entre stocks y utilización se situaría en 31,6%, todavía en un nivel considerado relativamente holgado desde una perspectiva histórica.

Sin embargo, la FAO anticipa que el comercio mundial de cereales disminuirá desde niveles récord, hasta 509,3 millones de toneladas en 2026/27, en un escenario donde las condiciones climáticas y las disrupciones geopolíticas continúan agregando presión sobre las cadenas globales de suministro.

Por MundoMaritimo