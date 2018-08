Durante esta jornada en el Sindicato de Estibadores de Valparaíso se llevó a cabo una reunión entre diversos dirigentes de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) y el Presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la V Región, Iván Mateluna. En la oportunidad, se analizó y se tomaron posiciones conjuntas con respecto al escenario del puerto y específicamente sobre el reciente anuncio del presidente Sebastián Piñera para el sector Barón, el cual no consideró el desarrollo portuario en dicha zona.

Sobre esta temática, el Presidente de la Cotraporchi, Sergio Baeza señaló que: “Es un golpe muy duro para Valparaíso, dado que creemos que Barón pudiera ocuparse para depositar contenedores y realizar un uso mixto de ese espacio. Ya que, vemos que San Mateo es para 5 años más y nosotros necesitamos ahora espacio porque se han ido varias líneas a San Antonio por no tener área de expansión. Esta es la oportunidad para que las autoridades vean que los trabajadores portuarios necesitamos espacio para seguir viviendo también”.

Dado este escenario, las organizaciones han decidido tomar medidas al respecto y manifestarse contra esta decisión que ellos consideran errónea. Con respecto a las acciones que realizarán el representante de los dueños de camiones, Iván Mateluna señaló: “Tenemos un cronograma que acordamos. Lo primero que haremos es una carta al Presidente de la República, firmada por todos los actores que estamos sintiéndonos afectados por esta situación. Esperaremos la respuesta del gobierno, pero nos manifestaremos contra esta situación que encontramos anómala e inclusive sorprendente porque no podemos entender que sabiendo que las áreas de respaldo para el país son preciosas, se haya tomado igual esta decisión a través del Ministerio de Transporte”.

Con respecto al uso del denominado “paño Barón”, Mateluna se alineó con Sergio Baeza argumentando sobre la opción de usar dicho espacio en forma mixta y fue claro en señalar como se solucionaría este tema. “Nosotros no nos oponemos a que Barón sea utilizado para parques o jardines, es algo que incluso creemos la ciudad necesita. Pero lo que no vamos a permitir que sea utilizados en este tipo de actividades, mientras nosotros no tengamos los respaldos para que el desarrollo económico de nuestro puerto, es decir, del PIB que tiene Valparaíso actualmente, sea usado para una actividad distinta que no sea el movimiento contenedor Creemos que teniendo las áreas de respaldo no hay ningún problema, que hagan lo que quieran con el espacio”.

Sin embargo, explicó que por ahora no aceptarán otro tipo de soluciones momentáneas y se opondrán férreamente a dicha iniciativa: “Hoy día nos vamos a oponer porque los navieros se están yendo a otros puertos, única y exclusivamente porque no tienen la capacidad de recepción de la cantidad de contenedores que están llegando. Por los volúmenes que los navieros mismos están trayendo a los puertos se necesitan muchas más áreas de respaldo y el Ministerio de Transporte lo entiende y lo sabe a través del Observatorio Logístico, ellos lo saben”.

Con respecto a futuras movilizaciones y acciones concretas señaló que “el lunes vamos a evaluarlo. Ese día nos juntaremos todos los actores involucrados y vamos a tomar la determinación de cuando nos vamos a manifestar en contra de la decisión que ha tomado el gobierno central y en consulta a los verdaderos actores del trabajo portuario”.

Por MundoMarítimo