El Día de la Gente de Mar, que se celebra internacionalmente cada año el 25 de junio, brinda la oportunidad de reconocer el papel fundamental que desempeña la gente de mar en el comercio marítimo mundial y los riesgos que asumen para mantenerlo. En un contexto de recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, incluidas las situaciones en constante evolución en el Estrecho de Ormuz, el Mar Negro y el Mar de Azov, así como en la región del Mar Rojo, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha puesto de manifiesto la creciente complejidad y los riesgos a los que se enfrentan a diario la gente de mar.

En esa línea, este año, la OMI pone de relieve los retos a los que se enfrenta la gente de mar que navega por regiones afectadas por conflictos e inseguridad. Esto incluye tanto los riesgos que asumen como la resiliencia que demuestran a la hora de mantener el comercio mundial en marcha en circunstancias difíciles.

Bajo el lema "Impulsando el comercio mundial. Asumiendo los riesgos", la campaña #DayOfTheSeafarer (Día de la Gente de Mar) sirve para recordar que la gente de mar nunca debe convertirse en víctima colateral de los conflictos geopolíticos.

La gente de mar son nuestra prioridad

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, expresó su reconocimiento a los 1,8 millones de hombres y mujeres que trabajan en el mar. En un mensaje de video, afirmó: "A toda la gente de mar: gracias. Vuestro trabajo es fundamental para el funcionamiento de la economía mundial y para la vida cotidiana de las personas de todo el mundo. Aunque a veces no resulte evidente, vuestra seguridad y vuestro bienestar siguen siendo nuestra máxima prioridad".

Invitó a la comunidad marítima mundial y a toda la gente en internet a sumarse a la campaña de la OMI para poner de relieve la contribución invisible de la gente de mar, al tiempo que se reconocen los riesgos, los sacrificios y los retos personales que forman parte de la vida en el mar.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó: "Cuando las naciones entran en conflicto, la gente de mar suele verse atrapada en el fuego cruzado. Los recientes acontecimientos en el Estrecho de Ormuz han dejado a decenas de miles de tripulantes varados mientras trabajan lejos de casa para mantener al mundo abastecido de combustible y alimentos… La gente de mar nunca debe ser víctima ni ‘peones humanos’ de los conflictos geopolíticos".

La OMI está colaborando actualmente con los Estados Miembros y el sector para evacuar a las tripulaciones y los buques que se encuentran varados en el Golfo Pérsico, tras los ataques contra el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Sobre la campaña 2026

El eje central de la campaña de este año son las propias voces de la gente de mar. A través de una serie de testimonios, la gente de mar comparte sus experiencias de primera mano al transitar por zonas de alto riesgo y afectadas por conflictos, incluido el Estrecho de Ormuz, ofreciendo una visión personal de los desafíos a los que se enfrentaron y de cómo los superaron sin dejar de desempeñar sus funciones.

Además, cuenta con aportaciones de creadores de contenido e influencers del ámbito marítimo, que animan al público de todo el mundo a sumarse a la conversación a través de historias compartidas y mensajes de apoyo.

Por MundoMaritimo