A un año de la entrada en vigor del Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques (HKC), la actividad de desguace continúa por debajo de las expectativas del mercado.
Cuando el convenio comenzó a regir en junio de 2025, se proyectaba un aumento en el volumen de buques enviados a desguace, impulsado por el envejecimiento de la flota mundial, nuevas regulaciones ambientales y un mayor número de entregas de nuevas construcciones. Sin embargo, los datos muestran que esa tendencia aún no se ha materializado.
En el segmento de graneleros, uno de los principales factores que explica esta situación es el comportamiento del mercado de fletes. El Baltic Dry Index (BDI) promedia 2.399 puntos durante 2026, por encima de su promedio de diez años de 1.634 puntos, lo que redujo el incentivo económico para retirar buques del servicio.
Mientras las naves de mayor antigüedad continúen cubriendo sus costos operacionales y generando flujo de caja, sus propietarios optan por mantenerlas en operación en lugar de destinarlas al desguace.
El análisis también indica que regulaciones como el Índice de Eficiencia Energética para Buques Existentes (EEXI) y el Indicador de Intensidad de Carbono (CII) aún no han provocado un impacto significativo sobre el retiro de naves. A ello se suman factores geopolíticos que afectan las rutas comerciales y la utilización de la flota, manteniendo las operaciones en condiciones similares a las observadas antes de la entrada en vigor del convenio.
Actualmente, los graneleros enviados a desguace corresponden principalmente a naves con un elevado desgaste operacional y un valor comercial limitado, más que a todos los buques antiguos que enfrentan una inspección especial. Los buques desguazados durante 2026 fueron construidos, en su mayoría, antes del año 2000 y presentan una edad promedio cercana a los 30 años.
Aunque los graneleros de entre 20 y 24 años representan alrededor del 7% de la flota activa y comienzan a ingresar a su quinto ciclo de inspección especial, este proceso no implica necesariamente su retiro. El costo de una inspección para un granelero equipado con grúas de más de 20 años se sitúa normalmente en torno a US$300.000, pero la decisión de mantener el buque en operación depende de que continúe generando rentabilidad.
Según el informe, la inspección especial solo se transforma en un factor determinante para el desguace cuando los costos de inspección, reparación y cumplimiento normativo superan los ingresos futuros esperados o cuando el valor del buque de segunda mano cae hasta acercarse al valor de demolición.
Bangladesh concentra el desguace de graneleros
La distribución geográfica del desguace tampoco ha cambiado de manera significativa tras la entrada en vigor del HKC.
Bangladesh recuperó su posición como principal destino para el desguace de graneleros, concentrando más de la mitad del volumen reportado durante 2026 y destacando especialmente en el segmento de buques de entre 60.000 y 99.999 dwt. Alrededor del 83% de los buques Panamax y Post-Panamax reciclados este año fueron enviados a ese país.
India ha concentrado su actividad en segmentos de menor tamaño, como Handysize y Supramax, mientras que Pakistán mantiene participación principalmente en minibulkers. En lo que va de 2026 solo tres Capesize han sido desguazados, reflejando la fortaleza que aún presenta el mercado de los grandes graneleros.
El informe concluye que el Convenio de Hong Kong ha elevado los estándares relacionados con la documentación, los procedimientos ambientales y la seguridad de los trabajadores en la industria del desguace, particularmente en el subcontinente indio. No obstante, sostiene que la normativa no ha modificado los factores económicos que determinan la decisión de desguazar un buque.
De acuerdo con el análisis, las futuras regulaciones ambientales de la Organización Marítima Internacional (OMI) podrían convertirse en un factor más relevante para acelerar el desguace de naves. Sin embargo, el limitado avance de las discusiones sobre los objetivos de emisiones netas cero mantiene, por ahora, a las condiciones de mercado como el principal elemento que influye en las decisiones de los armadores.
Por MundoMaritimo
India se adhirió al convenio internacional sobre desguace seguro y ambientalmente racional de buques
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