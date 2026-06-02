La consolidación de una cultura de seguridad, el fortalecimiento del liderazgo en terreno y los diversos desafíos para avanzar hacia operaciones con cero accidentes fueron algunos de los temas abordados durante un seminario organizado por Cotraporchi en Valparaíso, que reunió a autoridades, ejecutivos y trabajadores del sector marítimo-portuario. La instancia contó con la participación de Richard von Appen, presidente de Ultramar; Gabriel Tumani, gerente general de Ultraport; Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Ultramar; Pedro Brain, gerente de Puertos Multipropósito de Ultraport; y Cristian Rodríguez, gerente general de TPS.
Construir una cultura de seguridad
Durante su intervención, Cristian Rodríguez, sostuvo que el foco ha estado puesto en impulsar un cambio de real profundidad. “Trabajamos en un tema cultural, donde la seguridad sea percibida como un valor común, lo que es tremendamente difícil”, afirmó. Añadió que, en paralelo, “la presencia de jefaturas y mandos medios en terreno aumentó para verificar que los procedimientos se estén cumpliendo debidamente”.
Por su parte, Gabriel Tumani destacó la importancia del trabajo directo con las personas para fortalecer las conductas preventivas. “Parte de nuestra cultura es estar en terreno, conversando a través de las capacitaciones y certificaciones”. A su juicio, el cambio cultural no depende únicamente del conocimiento o las competencias técnicas, sino también de las creencias y actitudes de los trabajadores.
En tanto, Fernando Reveco vinculó la seguridad con la excelencia operacional. “La gestión en excelencia operacional es lo que hoy nos está moviendo. Es una parte central de la seguridad y de varios elementos que hoy asociamos a la cultura, como hacer bien las cosas y operar bien”, comentó.
En tanto, Richard von Appen, destacó los avances alcanzados en materia de seguridad, aunque advirtió que los procedimientos, por sí solos, no son suficientes. “Podemos tener los mejores procedimientos, podemos tener todo lo que se requiere, pero esto no es posible si no existe una actitud de seguridad”, afirmó. Asimismo, subrayó que dicha actitud debe construirse de manera colectiva.
Seguridad con enfoque sistémico
Como parte de su estrategia para fortalecer la cultura de seguridad, TPS y Ultraport desarrollaron el programa “T.U. Creas Cultura”, iniciativa orientada a establecer un lenguaje común en torno a la prevención y a reforzar el rol que cada trabajador desempeña en la gestión de riesgos. A ello se suma la implementación de una política de “stop work”, que faculta tanto a trabajadores como a ejecutivos para detener una operación cuando detecten una condición o acción insegura.
Desde Ultraport, el gerente de Puertos Multipropósito, Pedro Brain, destacó los avances alcanzados en materia de capacitación y desarrollo de competencias. “Tenemos más de 1.400 personas certificadas, trabajo que hemos realizado con el programa Chilevalora y distintas casas certificadoras”, afirmó. Asimismo, señaló que una de las prioridades ha sido fortalecer las capacidades de liderazgo de supervisores y mandos medios.
El ejecutivo agregó que estas iniciativas forman parte de un modelo de gestión operativa basado en la excelencia operacional. “Buscamos no improvisar. Planificamos, nos preparamos, ejecutamos y luego nos detenemos a aprender”, sostuvo.
El desafío de alcanzar cero accidentes
Pese a los avances registrados en los últimos años, los ejecutivos coincidieron en que el objetivo es reducir los incidentes y accidentes a cero. En esa línea, Cristian Rodríguez reconoció que el desarrollo de una cultura de seguridad es un proceso de largo plazo y que han logrado avances en esa dirección, destacando al mismo tiempo la colaboración de los trabajadores.
Por su parte, Pedro Brain señaló que, si bien los indicadores han mostrado mejoras, aún existen desafíos pendientes. “Ha habido una evolución y hemos mejorado, pero no estaremos tranquilos hasta que los accidentes estén en cero”, sostuvo. Asimismo, enfatizó que los riesgos no dependen únicamente de las condiciones físicas de trabajo. “El riesgo no vive solo en las condiciones físicas, vive en la cultura que construimos día a día”, indicó.
Una visión similar planteó Fernando Reveco, quien manifestó que de cara a 2026 los focos de trabajo estarán puestos en el fortalecimiento de la cultura de seguridad; la alineación de mandos medios y supervisores; la mejora de los procesos de investigación de incidentes; la revisión de procesos operacionales y de la interacción entre personas y equipos; y una gestión integrada de contratistas alineada con los principales focos de seguridad definidos por la organización.
Finalmente, Gabriel Tumani destacó que los resultados obtenidos reflejan avances concretos, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer. “Los números muestran que estamos mucho mejor, pero todavía no hemos llegado donde queremos estar. Estamos convencidos de que, trabajando de manera integral y con especial foco en la cultura, vamos a lograrlo”, concluyó.
Por MundoMaritimo
Cecilia Alcocer, Camport: "La meta es cero accidentes y para eso debemos hacer el máximo esfuerzo conjunto"
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