Los mercados navieros ingresan al cuarto trimestre de 2026 condicionados por las disrupciones en Medio Oriente, la ausencia de un retorno de los tránsitos por el Canal de Suez y el crecimiento de las órdenes de nuevas naves, factores que presentan efectos distintos sobre los segmentos de tanqueros, graneleros, portacontenedores, gaseros y car carriers.
Veson Nautical proyecta cierta recuperación de los flujos petroleros de Medio Oriente durante T4, aunque una restitución completa no se prevé antes de mediados de 2027. A ello se suman las restricciones en el Mar Rojo, donde los ataques hutíes afectan las exportaciones saudíes de petróleo a través del Estrecho de Bab el-Mandeb.
La continuidad de los desvíos de rutas desde el Canal de Suez, en tanto, mantiene elevadas las distancias de navegación para portacontenedores y car carriers. Este efecto comenzaría a revertirse desde 2028.
Portacontenedores: orderbook supera los 14 millones de TEUs
Los ingresos de los portacontenedores aumentaron aproximadamente 4,1% entre los distintos tamaños durante el tercer trimestre, mientras algunas líneas navieras comenzaron a evaluar un retorno parcial a la ruta del Mar Rojo.
Los volúmenes entre Asia y Norteamérica han crecido 3,2% en lo que va del año y la movilización de contenedores a nivel global aumentó 4,9%. Asia-Europa registró un incremento de 9,1% e intra-Asia de 6,5%.
La demanda medida en TEU-milla crecería 4,9% en 2026 y promediaría 4,1% anual entre 2027 y 2029. En paralelo, el libro de órdenes supera los 14 millones de TEUs, después de que durante 2026 se contrataran más de 3 millones de TEUs de capacidad.
Graneleros: oferta crecería por encima de la demanda
Los Capesize registraron ingresos promedio cercanos a US$41.000/día durante T3, un 66% más que en el mismo periodo de 2025. Los Supramax, por su parte, se situaron cerca de US$20.000 diarios, frente a unos US$15.000 diarios un año antes.
El comportamiento estuvo asociado a la demanda china de mineral de hierro y bauxita. Las exportaciones de China aumentaron 19,3% interanual durante los primeros ocho meses de 2026, mientras las importaciones de mineral de hierro alcanzaron un ritmo anualizado de 1.280 millones de toneladas en julio y agosto, pese a una contracción de 3,1% en la producción de acero.
Para el periodo hasta 2029 se proyecta un crecimiento de la demanda cercano a 2,6% anual, frente a un 3,8% de la oferta de flota. El crecimiento neto de la flota se situaría alrededor de 4,2% anual entre 2026 y 2029.
Tanqueros: aumentan tarifas y órdenes de construcción
Los ingresos spot de los VLCC superaron los US$200.000/día durante el tercer trimestre, mientras los tanqueros MR para productos promediaron cerca de US$40.000/día. Las operaciones de transferencia buque a buque frente a Omán y los desvíos en torno a Bab el-Mandeb absorben capacidad pese a la reducción de los volúmenes procedentes de Medio Oriente.
Las órdenes de construcción de tanqueros, entretanto, casi se cuadruplicó en lo que va de 2026. Se han ordenado 198 VLCC, frente a 89 durante todo 2025, llevando la relación entre libro de órdenes y flota a 37%. Desde 2027, sin embargo, se proyecta que el crecimiento de la oferta de buques supere al de la demanda, con una diferencia que se ampliaría durante el resto del periodo analizado.
LPG: menores flujos desde Medio Oriente
Las exportaciones estadounidenses de LPG aumentarían alrededor de 13% en 2026, después de crecer 3,2% en 2025. Los volúmenes de Medio Oriente, en cambio, caerían 48% este año.
Para 2027 se proyecta una recuperación cercana a 55% de las exportaciones de Medio Oriente, aunque permanecerían aproximadamente 20% por debajo de sus niveles de 2025. Saudi Aramco comunicó a sus clientes que suspenderá las exportaciones de propano durante el primer semestre de 2027.
Car Carriers/PCTC: órdenes aumentan y capacidad seguirá creciendo
Los PCTC Standard alcanzaron tarifas promedio de fletamento por tiempo a un año de US$73.300/día durante T3, un incremento trimestral de 36,9%. Los PCTC Midsize llegaron a US$48.450 diarios, un 31,4% más respecto del trimestre anterior.
Las exportaciones chinas de vehículos livianos aumentaron 68% interanual entre enero y agosto, hasta 7,1 millones de unidades. Dentro de ese total, las exportaciones de vehículos eléctricos crecieron 114%, superando los 2 millones de unidades.
La contratación de car carriers aumentó aproximadamente 850% interanual, con 57 nuevas órdenes por una capacidad conjunta de 386.720 CEUs en lo que va del año. Todas fueron contratadas en astilleros chinos para entregas previstas entre 2028 y 2030.
La capacidad de la flota aumentaría 8,1% en 2026 y otro 6,4% en 2027. Al mismo tiempo, más de 2 millones de vehículos procedentes de China serían derivados hacia modos alternativos de transporte durante este año debido a la disponibilidad de buques.
Por MundoMaritimo
Equilibrio entre la oferta y demanda de portacontenedores sufriría deterioro en 2027
Crecimiento de la capacidad de la flota portacontenedores superaría a la demanda de aquí a 2027
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