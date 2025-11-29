El análisis más reciente de Maritime Market Watch, de Veson Nautical, señala que las sanciones aplicadas por Estados Unidos están impulsando la expansión de la llamada flota en la sombra y manteniendo la presión sobre la oferta disponible de tanqueros en el mercado convencional.
El reporte destaca el impacto de las sanciones anunciadas el 23 de octubre por Donald Trump contra Rosneft y Lukoil, las principales petroleras rusas, que entraron en vigor el 21 de noviembre. Aunque buscan limitar los ingresos del comercio energético a Moscú y presionar por negociaciones sobre Ucrania, estas medidas podrían acelerar la incorporación de más buques a operaciones de baja legalidad para sostener las exportaciones de crudo ruso.
La flota en la sombra está compuesta por buques de mayor antigüedad que operan fuera de los marcos tradicionales de clasificación y seguros. Estas naves se emplean para movilizar petróleo ruso e iraní sujeto a sanciones y dejan de estar disponibles para el comercio convencional.
Según el informe, el ritmo al que los buques migran hacia este tipo de servicios supera en varios casos la incorporación de tanqueros nuevos, lo que genera un déficit en la oferta real de capacidad. La aplicación más estricta de sanciones por parte de gobiernos occidentales ha acelerado este desplazamiento, reduciendo de manera permanente o prolongada la disponibilidad de naves en el mercado regular.
Una flota paralela en crecimiento
Datos de VesselsValue indican que alrededor de 713 tanqueros sancionados operan actualmente fuera de los marcos marítimos habituales. Entre ellos, los MRs representan 217 unidades, cerca del 30% del total. También se identifica un grupo de 132 buques con estructuras de propiedad no reveladas y otros 109 que no han emitido señal AIS durante más de ocho semanas. En los últimos seis meses solo se han registrado siete incautaciones, lo que refleja las limitaciones prácticas para frenar el flujo de crudo mediante sanciones.
La menor oferta de naves impulsa tanto los valores de los buques como los ingresos por flete. Los VLCCs de 20 años, con capacidad de 310.000 dwt, han aumentado su valor cerca de 21,45% desde inicios del año, pasando de US$33,14 millones a US$40,25 millones. Las tarifas de fletamento por tiempo a un año para VLCCs también han subido alrededor de 30%, desde US$41.250/día a los US$53.666/día.
Finalmente, el informe concluye que la combinación de sanciones, migración acelerada de buques a la flota en la sombra y crecimiento limitado de capacidad disponible ha sostenido fletes elevados en varios segmentos del mercado tanquero. Con la entrada en vigor total de las sanciones contra Rosneft y Lukoil, este patrón podría prolongarse mientras la flota opaca crece a un ritmo mayor que las nuevas entregas destinadas al transporte marítimo convencional.
Por MundoMaritimo
