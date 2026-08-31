El estrecho de Ormuz lleva seis meses prácticamente cerrado y, según el análisis de Veson Nautical, una prolongación de la interrupción hasta fines de 2026 podría mantener la presión sobre los costos energéticos y de transporte marítimo. Entre los principales efectos previstos se encuentran una menor disponibilidad de petróleo, mayores precios del bunker y un descenso adicional de los inventarios energéticos.

Los costos del combustible marino están siguiendo la evolución de los precios del petróleo. En Singapur, el VLSFO se cotiza actualmente en torno a US$840 por tonelada, frente a niveles inferiores a US$500 por tonelada antes del inicio del conflicto.

La presión sobre el bunker no responde únicamente al precio del petróleo. Una parte relevante del suministro de fuel-oil de Singapur tiene origen en el Golfo Pérsico, por lo que las interrupciones en esa zona también afectan la disponibilidad regional de combustible.

A esto se suma el efecto de los desvíos de ruta. Los buques que evitan determinadas zonas y navegan alrededor del Cabo de Buena Esperanza consumen más combustible debido al aumento de las distancias recorridas. De esta forma, el incremento del precio por tonelada y el mayor consumo por navegación se combinan.

El comportamiento de ambos factores ya muestra una diferencia entre los precios del crudo y del bunker. Mientras el precio del petróleo acumula un aumento de 54% en lo que va del año, el VLSFO en Singapur registra un incremento de 98%. El análisis señala que “esta brecha podría ampliarse si la interrupción del tránsito por Ormuz continúa”.

Menores flujos de petróleo y gas

El conflicto en Medio Oriente pone en riesgo aproximadamente el 25% de los flujos globales de petróleo y el 20% de los de GNL, tomando como referencia los datos de 2025. Sin embargo, el impacto efectivo sobre el comercio mundial ha sido menor debido al aumento de la oferta procedente de otras regiones y a la continuidad de parte de los movimientos a través del estrecho.

Durante el primer semestre de 2026, los flujos globales de petróleo disminuyeron alrededor de 7%, mientras que el comercio de GNL cayó cerca de 4%, según datos aduaneros citados en el análisis.

Pese a estas variaciones, los inventarios energéticos han registrado descensos. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía, las existencias mundiales observadas de petróleo disminuyeron aproximadamente 2,7 millones de barriles diarios, equivalentes a 5%, desde su máximo de febrero, hasta situarse por debajo de 7.900 millones de barriles, el nivel más bajo desde abril de 2025.

El almacenamiento de petróleo en tierra acumula además cinco meses consecutivos de descenso y regresó a niveles registrados en marzo de 2025.

Efectos sobre el transporte de GNL

El mercado de transporte de GNL también podría verse afectado por una prolongación de las restricciones. Los volúmenes de gas que permanecen en el Golfo Pérsico limitan las posibilidades de comercialización, mientras el mercado mundial de GNL ya presenta una oferta de buques superior a la demanda, lo que ha reducido los ingresos del segmento.

Si los volúmenes comercializados continúan disminuyendo, el análisis anticipa una nueva reducción de los ingresos de los buques de GNL durante los próximos meses.

Por MundoMaritimo