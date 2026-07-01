La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) aprobó extender hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las concesiones de la terminal de carga general y la terminal granelera de Puerto Caldera, en la costa del Pacífico del país centroamericano, actualmente operadas por la Sociedad Portuaria de Caldera, que integra la red de terminales Hanseatic Global Terminals, filial a cargo del negocio portuario de Hapag-Lloyd.

La decisión, adoptada en la sesión del viernes 26 de junio, según señaló la entidad, responde a la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios portuarios mientras finaliza el proceso de licitación y adjudicación de la nueva concesión para la operación y modernización del puerto.

El presidente ejecutivo del INCOP, Wagner Alberto Quesada, explicó que la extensión permitirá desarrollar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de operación. “Con esta decisión evitamos cualquier interrupción en la operación de Puerto Caldera, protegemos la cadena logística nacional y brindamos certeza a los usuarios del puerto y al sector productivo del país”, manifestó.

Asimismo, indicó que la ampliación “no modifica las condiciones actuales de la concesión; únicamente extiende el plazo necesario para completar las etapas legales, administrativas y de transición hacia el nuevo modelo de operación”.

Desde el INCOP añadieron que el proceso licitatorio aún no cuenta con una adjudicación en firme y que los contratos vigentes se encuentran próximos a vencer, por lo que la prórroga busca evitar afectaciones al comercio nacional y a la cadena logística del país.

Respaldo del sector empresarial

Tras conocerse la decisión, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) manifestó su respaldo a la medida, calificándola como una acción necesaria para mantener la continuidad del servicio portuario.

El presidente de CRECEX, Rodney Salazar, afirmó que “vemos esta decisión como una medida prudente, técnica y necesaria. El país no puede darse el lujo de generar vacíos operativos en una infraestructura estratégica como Puerto Caldera”.

El representante gremial agregó que la extensión debe entenderse como una medida transitoria mientras concluyen las etapas institucionales del proceso, y no como una postergación de la modernización del puerto. “Costa Rica necesita infraestructura portuaria moderna, eficiente y confiable. Caldera es un punto neurálgico para el comercio exterior, y su modernización debe seguir siendo una prioridad nacional”, sostuvo Salazar.

Intrincada licitación

Se debe recordar que el proceso de modernización de Puerto Caldera fue adjudicado al Consorcio Sunset, integrado por HGT Inversiones —entidad vinculada a Hanseatic Global Terminals (HGT), filial de Hapag-Lloyd y accionista de la actual concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera— y APM Terminals, concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín, en las costa Caribe de Costa Rica.

En la licitación también participó International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), operador portuario filipino que aspiraba a asumir la nueva concesión, pero cuya oferta fue descalificada durante el proceso. Tras la adjudicación a Consorcio Sunset, ICTSI presentó recursos de apelación ante la Contraloría General de la República, cuestionando la descalificación de su propuesta y la idoneidad técnica de la oferta adjudicada.

Mientras la Contraloría no resuelva esos recursos, la adjudicación no queda "en firme" y dado que la concesión actual de Sociedad Portuaria de Caldera estaba próxima a vencer y no podía producirse un cambio de operador sin completar las etapas legales y administrativas, el INCOP decidió extender la concesión vigente hasta agosto de 2027.

Lo que viene…

Según el INCOP, si la Contraloría emite una resolución favorable sobre la apelación de ICTSI, el plazo aprobado permitirá completar la transición entre los contratos vigentes y la nueva concesión. En caso contrario, la institución evaluará oportunamente la necesidad de una nueva ampliación para mantener la continuidad operativa.

La entidad también indicó que, una vez adjudicada la nueva concesión, la extensión se mantendrá durante el período aprobado, debido a que corresponde al tiempo requerido para completar las etapas de implementación y transición operativa.

Como parte de este proceso, los actuales concesionarios deberán presentar al INCOP la actualización del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Portuaria, con el objetivo de asegurar la operatividad y funcionamiento adecuado del puerto durante el período de transición.

Por MundoMaritimo