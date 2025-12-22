Los múltiples shocks que han afectado al sistema intermodal estadounidense durante 2025 han dificultado la identificación de tendencias de largo plazo. Sin embargo, una dinámica iniciada durante la pandemia no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado: la creciente divergencia en el desempeño de los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos.
Según el análisis de Mike Jacob, presidente de la Pacific Merchant Shipping Association (PMSA), esta brecha “se está ampliando, no estabilizando”, y refleja cambios estructurales en los patrones del comercio norteamericano y en la competitividad portuaria regional.
Durante los primeros diez meses de 2025, los puertos de Los Ángeles y Long Beach mostraron un desempeño sólido, alcanzando en conjunto cerca de 16,9 millones de TEUs, lo que representa un crecimiento del 18,7% frente a los niveles pre-pandemia de 2019. El Puerto de Los Ángeles movilizó 8,67 millones de TEUs, un 10,2% más que en 2019, mientras que Long Beach alcanzó 8,23 millones de TEUs, con un incremento del 29,3%.
La realidad es distinta en el norte de la Costa Oeste. El Puerto de Oakland (en la imagen) registró 1,9 millones de TEUs hasta octubre, lo que supone una caída del 9,9% respecto de 2019, mientras que el Northwest Seaport Alliance (NWSA), que agrupa a Seattle y Tacoma, procesó 2,67 millones de TEUs, un 17,2% menos que en el mismo período de referencia.
Para Jacob, los resultados de este año confirman una tendencia de fondo: “Los datos de 2025 parecen consolidar la persistencia de trayectorias fundamentalmente distintas que se han venido construyendo durante años, tanto a lo largo de la pandemia como en medio de las recientes turbulencias arancelarias”.
No siempre fue así
El análisis histórico muestra que esta divergencia no siempre existió. Durante las décadas previas, los principales complejos portuarios de la Costa Oeste evolucionaron de manera relativamente paralela. Tras alcanzar máximos en 2005-2006, todos sufrieron caídas similares durante la Gran Recesión y luego una recuperación gradual entre 2008 y 2012. Incluso entre 2012 y 2019, las tendencias de crecimiento se mantuvieron alineadas, aunque a distintos ritmos.
El punto de quiebre se produjo entre 2019 y 2020. Mientras Oakland y el NWSA alcanzaron su máximo pre-pandemia en 2019 y no lograron una recuperación posterior, Los Ángeles y Long Beach siguieron una trayectoria completamente distinta. Impulsados por el aumento extraordinario de la demanda durante la pandemia, ambos puertos registraron volúmenes récord en 2021 y 2022, mantuvieron gran parte de esas ganancias en 2023 y, pese a una corrección en 2024, 2025 se proyecta como el tercer mejor año de su historia.
Esta divergencia también es evidente al comparar los volúmenes actuales con una línea base de 2006. Hoy, el complejo de Los Ángeles y Long Beach se sitúa un 27% por encima de ese nivel, mientras que Oakland se mantiene prácticamente plano y el NWSA se encuentra un 18% por debajo. El diferencial entre el mejor y el peor desempeño alcanza así los 45 puntos porcentuales.
El fenómeno se inscribe, además, en un contexto nacional más amplio de competencia intermodal. Puertos de la Costa Este, el Golfo de México y Canadá —como Houston, Savannah, Vancouver y Virginia— han mostrado en 2025 desempeños superiores a los de Oakland y el NWSA, intensificando la presión competitiva sobre estos gateways.
Jacob advierte que aún falta comprender por qué se interrumpió el crecimiento paralelo observado en el pasado. “Lo que aún no hemos analizado o entendido es por qué ese éxito paralelo ahora se ha visto alterado”, señala, añadiendo que decisiones regulatorias locales podrían agravar la situación en el estado de Washington. El artículo concluye subrayando la necesidad de un debate profundo sobre las causas estructurales de esta divergencia y las medidas necesarias para recuperar competitividad y participación de mercado en la Costa Oeste de Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
