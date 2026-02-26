El mes pasado, Cosco Shipping, ONE y Evergreen fueron las tres navieras con las mayores flotas desplegada en servicios dedicados entre el Lejano Oriente y Norteamérica. De acuerdo con datos de Alphaliner, a comienzos de 2026 operaban 532 buques, equivalentes a 5,2 millones de TEUs (MTEUs) de capacidad. En términos generales, la capacidad total mostró una caída de 3,2% interanual.

En enero de 2025, CMA CGM ocupaba el segundo lugar en esta ruta. Sin embargo, su capacidad disminuyó 15,2% interanual el mes pasado. No obstante, la línea naviera podría haber recuperado ya el tercer puesto, dado que la diferencia con Evergreen era reducida.

Según se explica, la pérdida temporal de capacidad se debió a que “no todos los servicios estaban completamente implementados al momento de la recopilación de datos”.

En el caso de Maersk, que figura en el sexto lugar, la reducción interanual de capacidad fue de -24,3%. Esto se explica por el cierre del servicio ‘TPX’ entre el Lejano Oriente, Tacoma y Alaska en febrero del año pasado, cuando la línea naviera se asoció con Hapag-Lloyd en la nueva alianza Gemini Cooperation.

Impacto de Gemini y fortalecimiento de Hapag-Lloyd

La incorporación a Gemini Cooperation incrementó significativamente la flota de Hapag-Lloyd en esta ruta, con un alza de 24,3% interanual. La línea naviera basada en Hamburgo actúa como proveedor único de capacidad en servicios como ‘TP12’ / ‘US2’ y ‘TP16’ / ‘US4’ entre el Lejano Oriente y la Costa Este de Estados Unidos, donde se despliegan en total 27 buques de entre 8.750 y 13.900 TEUs.

Pese al gran reordenamiento de alianzas registrado en febrero, la estructura del mercado no varió sustancialmente. En enero de 2025, tres alianzas, con nueve navieras, controlaban el 74,6% de la capacidad total en la ruta. Un año después, tres alianzas, con ocho navieras, concentran el 73,7% de la capacidad.

Para Maersk, la capacidad total ofrecida por Gemini —884.500 TEUs, equivalente a 17% de participación de mercado— resulta comparable al tamaño que tenía bajo la alianza 2M con MSC, que alcanzaba 883.200 TEUs en enero de 2025.

Evolución de participación de las alianzas

Ocean Alliance —integrada por CMA CGM, Cosco Shipping y Evergreen— incrementó ligeramente su participación hasta 35,3%, luego de que dos servicios previamente operados en solitario por Cosco Shipping/OOCL se integraran a su oferta en abril de 2025.

Por su parte, ONE, HMM y Yang Ming, bajo la denominada Premier Alliance, lograron compensar el fin de la cooperación con Hapag-Lloyd en THE Alliance.

Con una participación de mercado de 21,4% en enero de 2026, la alianza quedó apenas por debajo de THE Alliance (23,8%). Esto se explica principalmente por un aumento de 10,3% interanual en la capacidad de ONE y la integración del servicio independiente ‘PSX’ de HMM a la red de Premier Alliance.

La reducción interanual de capacidad de Yang Ming (-30%) podría parecer significativa, pero responde exclusivamente a la redistribución de buques dentro de la propia alianza. La línea naviera taiwanesa trasladó 108.600 TEUs hacia la ruta Lejano Oriente–Europa, donde anteriormente tenía presencia limitada.

MSC y ZIM: un dúo relevante en el Transpacífico

MSC ocupa el quinto lugar en la ruta Transpacífico. En enero de 2025 ya operaba 220.500 TEUs en servicios independientes y elevó su capacidad total 11,7% interanual.

Mientras actúa como operador independiente en la Costa Oeste de EE.UU., MSC mantiene un acuerdo VSA (vessel sharing agreement) con ZIM para la Costa Este. En este contexto, “la prevista adquisición de ZIM por parte de Hapag-Lloyd será seguida de cerca en Ginebra”, señala el reporte.

Actualmente, MSC y ZIM conforman un dúo sólido en esta ruta, con participaciones de mercado de 10,3% y 7,3%, respectivamente.

Por MundoMaritimo