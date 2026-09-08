Cosco Shipping Holdings reforzó su programa de renovación y expansión de flota tras ordenar 18 nuevos portacontenedores al grupo CSSC, órdenes que permitirán a la línea naviera superar el simbólico umbral de 1 millón de TEUs en capacidad de buques en el libro de órdenes, sin considerar a su filial OOCL, informa Alphaliner.
Los contratos, realizados a través de la filial Cosco Asset Management, contemplan 12 portacontenedores de 21.700 TEUs y una segunda serie de seis naves de 3.200 TEUs.
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), perteneciente a CSSC, construirá los 12 buques de mayor tamaño, cuya entrega está prevista entre 2028 y 2030. Cada navetendrá un costo de aproximadamente US$224 millones y serán propulsados por combustible dual GNL.
En tanto, Guangzhou Wenchong Shipyard (GWS) será responsable de construir los seis portacontenedores de 3.200 TEUs, programados para ser entregados durante 2028 y 2029. Las naves tendrán un valor aproximado de US$50 millones cada una y utilizarán propulsión convencional.
Aunque Cosco no ha informado el diseño exacto de estos buques, las primeras imágenes apuntan a una variante del modelo propio de GWS denominado Wenchong Swan 3100. El astillero ya ha entregado 11 naves de este diseño a Evergreen durante 2024 y 2025 y mantiene otros 22 buques ordenados por Evergreen y Arkas.
Con los seis nuevas órdenes de Cosco, el número total de naves de esta gama de diseño alcanzaría los 39 buques.
Cosco se suma al grupo del millón de TEUs
Los nuevos contratos se suman a otros 18 portacontenedores que Cosco Shipping ya había ordenado durante 2026. Entre ellos se incluyen 12 buques de 18.000 TEUs de combustible dual GNL que serán construidos por Jiangnan Shipyard y seis naves de 3.000 TEUs que estarán a cargo de Cosco Zhoushan Shipyard.
En conjunto, las órdenes realizadas este año por la línea naviera elevan significativamente su libro de construcción. Solo las 18 naves contratadas recientemente a SWS y GWS incorporarán 283.000 TEUs adicionales al libro de órdenes.
De esta manera, Cosco Shipping se encamina a superar la barrera de 1 millón de TEUs de capacidad en buques nuevos, consolidándose dentro del reducido grupo de navieras con los mayores programas de expansión de flota a nivel mundial.
Actualmente, solo las tres principales compañías del transporte marítimo de contenedores cuentan con libros de órdenes de 1 millón de TEUs o más. MSC lidera ampliamente con alrededor de 3 millones de TEUs y continúa incrementando sus órdenes, seguida por CMA CGM, con aproximadamente 1,75 millones de TEUs, y Maersk, con cerca de 1,19 millones de TEUs.
Por MundoMaritimo
Cosco se posicionó como líder del libro de órdenes en China durante 2025 con fuerte impulso de portacontenedores
MSC supera los 6 millones de TEUS de capacidad y concentra el 20% de la flota portacontenedores global
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