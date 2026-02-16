El análisis del libro de órdenes de nuevos buques en China correspondiente a 2025, elaborado con datos de VesselsValue, sitúa al grupo Cosco como el principal actor entre las líneas navieras que ordenaron buques en astilleros chinos. A través de sus distintas subsidiarias, el conglomerado ocupa cuatro de las cinco primeras posiciones del ranking por volumen y valor de inversión.
Cosco Shipping Bulk encabeza la lista en términos de gasto, con una lista valorizada en US$3.200 millones. Registró 42 contratos para graneleros Capesize, todos en el rango Newcastlemax de aproximadamente 210.000 dwt, lo que la posiciona en el segundo lugar por número de órdenes.
En cuanto a número de contratos, COSCO Shipping Development ocupa el primer puesto con 43 órdenes y un valor total de US$2.600 millones. Su libro de órdenes incluye 23 Kamsarmax, 10 Newcastlemax, seis VLCC y cuatro tanqueros Small Dirty.
En la tercera posición se ubica Cosco Bulk Carrier, con una inversión de US$1.500 millones en 30 buques. La orden en bloque, realizada en junio de 2025, corresponde a graneleros Panamax de 80.000 dwt, cada uno contratado en US$50 millones, con un valor estimado por VesselsValue de US$49,5 millones por unidad. Las naves serán construidas en Fujian Mawei Shipbuilding y su entrega está prevista entre 2026 y 2029.
Shandong Shipping Corporation ocupa el cuarto lugar con una inversión de US$1.400 millones en 14 graneleros. En junio de 2025 ordenó dos Post Panamax de 95.500 dwt, con opción por otras dos naves, a ser construidas en Hengli Shipbuilding y entregadas entre 2027 y 2029, contratadas a US$36,8 millones cada una y con valor estimado de US$41 millones por unidad. Además, ordenó 10 mineraleros de 325.000 dwt en Qingdao Beihai Shipbuilding, programados para entrega entre 2027 y 2029, con un precio contractual de US$130 millones por buque y un valor estimado de US$133,69 millones. Estas naves contarán con especificaciones dual fuel metanol y han suscrito contratos de fletamento a largo plazo con la minera brasileña Vale.
En la quinta posición figura Cosco Shipping Energy Transportation, con órdenes por US$1.000 millones correspondientes a 20 buques, principalmente del segmento MR2, además de unidades Aframax, LR1, LR2 y un buque LPG en la categoría LEG.
Por tipo de buque…
Los portacontenedores fueron el segmento más demandado en astilleros chinos durante 2025, desplazando a los tanqueros del primer lugar. Se registraron 526 nuevas órdenes por un valor conjunto de US$45.000 millones. Aunque los valores de nueva construcción se mantienen elevados, han retrocedido respecto de los máximos de 2024. En el caso de los Post Panamax de 7.900 TEUs, el precio disminuyó alrededor de 10,35%, desde US$132,51 millones a US$118,79 millones.
Los graneleros ocuparon el segundo lugar con 371 órdenes y un valor total de US$19.000 millones. En este segmento, los precios de los Capesize de 180.000 dwt aumentaron aproximadamente 11,13% interanual, pasando de US$67,41 millones a US$74,91 millones.
Los tanqueros descendieron al tercer puesto con 276 órdenes valoradas en US$16.000 millones. El segmento Small Dry registró 66 órdenes por US$2.000 millones, mientras que el sector LNG se situó en quinto lugar con 27 nuevas órdenes por un total de US$4.000 millones.
Por MundoMaritimo
Corea del Sur pierde el primer lugar ante China en la recepción de órdenes de construcción naval en enero
Mercado granelero se mostró resiliente en 2025 con un fuerte desempeño de los buques Capesize
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.