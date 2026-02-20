La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro revés a la política comercial de la Casa Blanca al declarar ilegales los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, al estimar que excedió sus atribuciones al establecer gravámenes sin una autorización clara del Congreso.
En una decisión redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, la mayoría concluyó que la Casa Blanca no contaba con base legal suficiente para imponer dos amplias categorías de aranceles que afectaban a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, así como a México, Canadá y China en particular.
Alcance de la decisión
El fallo elimina una de las principales herramientas de presión diplomática utilizadas por Trump durante su segundo mandato para reconfigurar acuerdos comerciales y recaudar decenas de miles de millones de dólares desde empresas importadoras. No obstante, la Corte no abordó directamente si el Gobierno deberá reembolsar los ingresos arancelarios ya percibidos, cuestión que previsiblemente será objeto de litigios en instancias inferiores.
La mayoría —integrada por tres jueces conservadores y tres liberales— sostuvo que el mandatario fue más allá de sus competencias al aplicar los aranceles más amplios de su administración sin un mandato explícito del Congreso. Disintieron los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh.
El caso examinó dos bloques de medidas: un arancel general aplicado a casi todos los países con el argumento de corregir déficits comerciales, y otro dirigido a México, Canadá y China, a los que la administración responsabilizó por el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.
El tribunal rechazó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (International Emergency Economic Powers Act) otorgara implícitamente la facultad de imponer tales gravámenes. “Si el Congreso hubiera querido conferir el poder distinto y extraordinario de establecer aranceles, lo habría hecho expresamente”, escribió Roberts.
Escenarios para la Casa Blanca
La resolución previsiblemente impulsará a la administración a explorar nuevas vías legales para restablecer los aranceles, aunque los marcos normativos alternativos contemplan restricciones procedimentales y podrían no permitir medidas de alcance tan amplio. Otra opción sería solicitar autorización expresa al Congreso, alternativa que se considera políticamente compleja.
Tampoco quedó claro si el Gobierno deberá devolver los montos ya recaudados. Empresas afectadas han presentado centenares de demandas preventivas para resguardar su derecho a eventuales reembolsos. En su voto disidente, Kavanaugh advirtió que una devolución masiva podría convertirse en un “desorden” con “consecuencias significativas para el Tesoro de Estados Unidos”.
La controversia se originó tras la imposición, en febrero de 2025, de aranceles a Canadá, China y México por supuestamente no contener el tráfico de fentanilo, y posteriormente en abril, cuando el mandatario anunció un gravamen general de 10% a prácticamente todas las importaciones en una jornada que denominó “Liberation Day”.
Con este fallo, la Corte delimita el alcance de los poderes de emergencia en materia comercial, introduciendo un precedente de alto impacto para la política arancelaria de Estados Unidos y para el comercio internacional en su conjunto.
Por MundoMaritimo
