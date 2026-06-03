La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el 14 de mayo una decisión unánime que podría tener amplias repercusiones para la industria del transporte de carga y la logística. Esto, luego que el máximo tribunal determinara que los brokers de carga (intermediarios que contratan transportistas terrestres de carga en representación de sus clientes) pueden ser demandados bajo las leyes estatales por contratar de manera negligente a transportistas considerados inseguros, eliminando una defensa jurídica federal que durante años había protegido a estas compañías.

La resolución, establece que este tipo de reclamaciones están amparadas por la excepción de seguridad contemplada en la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación (FAAAA). Hasta ahora, numerosos intermediarios argumentaban que la legislación federal impedía que prosperaran demandas estatales relacionadas con sus servicios de intermediación.

La decisión se originó en una demanda presentada por Shawn Montgomery tras un accidente de tránsito ocurrido en 2017, en la que acusó al intermediario C.H. Robinson de haber contratado a un transportista con antecedentes de seguridad deficientes. Al resolver el caso, la Corte Suprema determinó que los intermediarios tienen el deber de actuar con diligencia razonable al seleccionar a las compañías transportistas y que pueden ser demandados bajo legislación estatal cuando esa selección negligente contribuya a accidentes.

La decisión afecta directamente a los aproximadamente 28.000 intermediarios que operan en Estados Unidos y que coordinan cerca de un tercio de toda la carga transportada en el país. A partir de ahora, estas empresas podrían enfrentar demandas en tribunales estatales si son acusadas de haber contratado transportistas con antecedentes de seguridad deficientes y posteriormente ocurre un accidente.

Aumentarán evaluaciones de transportistas

Diversos analistas anticipan que el fallo obligará a reforzar los procesos de evaluación y selección de transportistas. Harish Abbott, director ejecutivo de la firma tecnológica Augment, señaló que los operadores del sector se preparan para enfrentar “estándares estatales de ‘cuidado razonable’, mayor riesgo de litigios para los intermediarios —especialmente los más pequeños—, presión de los seguros y una nueva urgencia por documentar los procesos de selección de transportistas”.

De acuerdo con información de FreightWaves, C.H. Robinson notificó recientemente a ciertos transportistas que perderían acceso a nuevas cargas debido a que sus puntajes de seguridad superaban los umbrales establecidos por los modelos de evaluación de la compañía basados en datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA). Aunque la empresa no ha vinculado públicamente esta medida con el fallo de la Corte Suprema, observadores del sector consideran que ambas situaciones podrían estar relacionadas por el nuevo escenario de responsabilidad legal que enfrentan los corredores.

Reacciones dispares

C.H. Robinson manifestó su desacuerdo con la decisión. “Si bien estamos decepcionados por la decisión de la Corte, continuaremos operando responsablemente, apoyando una fiscalización federal más sólida y trabajando constructivamente con reguladores, transportistas y clientes”, afirmó Dorothy Capers, directora legal de la compañía.

Por su parte, la Transportation Intermediaries Association (TIA) indicó que trabaja con sus asociados para evaluar medidas que permitan mitigar los efectos del fallo. La organización recordó que los demandantes aún deberán demostrar la existencia de causalidad y probar que el intermediario incumplió el estándar de cuidado aplicable.

En contraste, el sindicato International Brotherhood of Teamsters celebró la resolución. Su presidente general, Sean M. O’Brien, sostuvo que la decisión “obligará a los mayores empleadores logísticos del país a priorizar finalmente la seguridad de los trabajadores y automovilistas por sobre las ganancias”.

Por MundoMaritimo