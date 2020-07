Posiblemente el actual momento es el más turbulento que ha sobrellevado la industria de la cadena de frío y ya concluido el primer semestre, parece pertinente revisar el actual estado del sector y ver si es posible obtener algunas lecciones de lo que ha sido este periodo. Con esa intención, Cool Logistics, aliado de MundoMarítimo, conversó con Thomas Eskesen, fundador de Eskesen Advisory, quien entregó su visión del impacto de la pandemia de coronavirus (Covid-19) en el sector.

Eskesen, destacó 3 puntos clave. En primer lugar, una reconfirmación de que el negocio de los alimentos es esencial para la humanidad y que, en gran medida, los envíos mundiales del sector han estado en el punto de mira. "Puede que no veamos un crecimiento global del 4-6% como estábamos acostumbrados, pero sí un crecimiento general", apunta. En segundo lugar, visualizó un cambio masivo en los canales de venta/distribución impulsado por el casi colapso en los servicios de alimentos de venta online al por menor, "puesto que los consumidores han trabajado desde sus casas y los restaurantes, líneas aéreas, hoteles, cruceros, etc. han sido cerrados". En tercer lugar, indicó los importantes trastornos en las cadenas de suministro de alimentos como resultado de la pandemia, por ejemplo: "cierres de puertos en China, cierres de plantas cárnicas en EE.UU., problemas laborales en las granjas, etc., lo que ha obligado a diferentes actores a trabajar de forma diferente".

El consultor no le restó importancia a la preocupación mostrada en el sector ante la posible escasez de contenedores reefer: "fue un gran tema y todavía lo es", aseguró. Al ahondar en las causas, dijo que la industria ha invertido poco en contenedores en los últimos dos años, pero que además la aplicación de un programa de blank sailing sin precedentes en las grandes rutas comerciales Este-Oeste entre Asia y Europa/América del Norte, complicó demasiado la planificación de flujo de contenedores. "Si añadimos a esto los desafíos (a nivel) portuario en Asia en febrero/marzo, donde se acumularon los reefers en China, tenemos un año muy ineficiente desde la perspectiva de la planificación y la ejecución. Lo difícil para los expedidores es saber en qué línea naviera confiar y predecir dónde y cuándo pueden quedarse cortos".

En el plano de la producción de contenedores, Eskesen detalló que en el primer semestre las cifras en China mostraron un robusto crecimiento de 4 puntos porcentuales frente a 2019 en términos de nuevos contenedores reefer. "Eso es realmente muy bueno considerando los largos cierres de fábricas chinas alrededor del Año Nuevo Chino. Somos un poco menos optimistas para el segundo semestre, ya que las líneas navieras están comprensiblemente revirtiendo el Capex debido a la situación general de la industria donde podemos ver una caída alrededor de un 15% de en volúmenes de graneles en el segundo trimestre y una contracción del PIB mundial para 2020 del 5-6% según la OCDE y el Banco Mundial. El NIIF también hace más difícil para las empresas de leasing especular y aumentar el stock", argumentó.

El entusiasmo en torno al mercado chino

China es el mayor productor e importador de carne del mundo, por lo que cuando ocurre algo tan grave como el African Swine Fewer, repercute directa o indirectamente en todo el mundo, explicó Eskesen. Junto con señalar que "creemos que esto tomará mucho tiempo para normalizarse", indicó que al mirar las cifras de mayo "las importaciones de carne de China aumentaron un 57% con respecto a 2019. En el segmento de los productos frescos también pensamos que China es como un juego largo con oportunidades masivas, pero que la 'gestión de riesgos' es el nombre de ese juego".

Pese al complejo panorama Mundial, el consultor aseguró que hay "bastantes sectores se han beneficiado" del Covid-19, sólo por mencionar algunos señaló que el negocio general de almacenamiento en frío y distribución está en gran forma, donde además se siguen "observado oportunidades de inversión".

También destacó que el sector de los buques frigoríficos convencionales ha tenido un año mucho mejor de lo que se había previsto, impulsado por la escasez de contenedores y los precios mucho más bajos del petróleo, lo que los hace más competitivos. "Por cierto, el gran problema de cumplimiento de IMO 2020, se convirtió rápidamente en la nueva normalidad", apuntó.

Añadió que "los actores que tenían una gran presencia en línea o se las arreglaron para ajustarse rápidamente han hecho muy bien la distribución de alimentos directamente a los consumidores o a la venta minorista. Por el contrario, muchos actores que tenían un negocio exclusivamente en torno a los servicios de alimentos se han visto gravemente afectados y es posible que nunca se recuperen".

Al referirse sobre una posible conversión de las cadenas de suministro al near sourcing, admitió que los extensos trastornos han provocado un replanteamiento, pero que en el caso de los alimentos no todo es sencillo. "La realidad es que ciertos productos requieren cierto clima, teniendo a los plátanos, melones y piñas como ejemplos obvios. ¿Se cambiará eso a mi país natal, Dinamarca? No, pero podemos observar un interés acelerado en productos alternativos de origen local y a consumidores más jóvenes optar por prácticas vegetarianas y proteínas de origen vegetal. Esta es probablemente una tendencia mucho más importante impulsada por la preocupación por el bienestar del planeta", aseguró.

Por último, indicó que "el costo del transporte aéreo seguirá siendo importante para el consumidor medio, por lo que no creemos que el comercio mundial en contenedores reefer se colapse y mantenemos una proyección optimista de crecimiento de un 4-5% del CAGR a largo plazo".

Cabe desatacar que MundoMarítimo por tercer año consecutivo será media partner y aliado estratégico para Latinoamérica de Cool Logistic Global, conferencia líder del sector que aborda las últimas tendencias de la logística de productos perecederos y que se efectuará este año entre los días 13 y 15 de octubre en Róterdam, en Países Bajos.

Por MundoMarítimo