Hasta el terminal Container Operators S.A. (CONTOPSA) de San Antonio arribó el contenedor Rainbow, o Arcoíris, de Maersk, el cual simboliza la iniciativa de la naviera que apunta a crear conciencia y reafirmar su compromiso con la diversidad, inclusión y equidad. Durante el evento, realizado el lunes 22 de agosto, trabajadores y trabajadoras del reciento, así como ejecutivos y clientes de Maersk, además de representantes de la Comunidad Logistica San Antonio (Colsa) y de WISTA Chile, pudieron presenciar la recepción y acercarse al contenedor para tomarse fotografías y escribir mensajes relacionados con la campaña.

En julio del año 2020, a partir de una iniciativa impulsada por los trabajadores de Maersk, dos contenedores de la naviera fueron pintados con los colores del arcoíris. El día 1 de marzo del 2021 se embarcaron en un tour mundial a bordo del “Maersk Edmonton” en APM Terminals Pier 400 en el puerto de Los Ángeles con destino a Yokohama, Japón. Los contenedores arribaron en varios puertos de Asia y Europa, antes de terminar su gira en Dinamarca para la celebración del “Orgullo” en Copenhague 2021.

Este año, 17 unidades con los colores del Arcoíris fueron agregadas a la flota y están de gira alrededor del mundo, incluyendo por primera vez a América Latina. De este modo, los contenedores rainbow tiene como propósito apoyar, respetar y valorar las diferencias, sin importar el género de la persona, edad, etnia, orientación sexual, religión o discapacidad.

Al respecto, Diego Fernández, Customer Experience Manager Costa Oeste de Sudamérica de Maersk, reafirmó que “esto representa algo súper valioso y nos representa como organización. Actualmente hay 17 contenedores pintados con los colores del arcoíris que están dando la vuelta al mundo. En julio arrancó la gira por Latinoamérica, en agosta llegó a la Costa Oeste, estuvo en Ecuador, Perú y ahora en Chile. Además, durante esta semana habrá distintas actividades a lo largo del país, como Santiago, Puerto Montt y Talcahuano”.

Por su parte, Matías Quiroga, Country Leader Team Manager de Chile y Head of Retail and Lifestyle Costa Oeste de Sudamérica de Maersk, dijo que “siento particular orgullo por lo que estamos logrando hoy día, equidad, inclusión son valores fundamentales que están dentro de nuestra compañía. Son valores que nos representan en el sentido más amplio de la palabra. Para mi equidad, inclusión y diversidad, quieren decir que todos nosotros valemos lo mismo; quiere decir que la voz de cada uno de nosotros uno cuenta. Esta compañía no vale solo por sus activos, sino que realmente vale por las personas que están detrás. Esos valores son los que representa este contenedor y lo que nos distingue de otras empresas”.

En tanto, Gerardo Sepúlveda, Depot Manager de Maersk en Chile, comentó que “en operaciones es un poco complicado incluirlos a todos, sin embargo, con Colsa hemos trabajado para aumentar nuestro personal femenino. Se han logrado varias cosas; por ejemplo, a nivel nacional estamos generando varios cambios, partiendo por infraestructura para que sea apta tanto para hombres como para mujeres. Además, contamos con amplio personal de distintas nacionalidades, específicamente, con un 6% a nivel nacional”.

Por su parte, Claudia Magna vicepresidenta de Wista Chile y directora de MundoMarítimo expreso que "estamos felices de haber sido partícipes de este acto y de entregar nuestro mensaje acerca de la gran labor que esta realizando WISTA International en lo referente a las temáticas de inclusión y equidad en 53 países en el mundo. Por ello, nos sentimos cien por ciento representados por el mensaje que simboliza el contenedor Arcoiris de Maersk".

Finalmente, Pilar Larraín, gerenta de Colsa, respecto a la instancia comentó que “estamos muy felices y orgullosos de tener este contenedor acá por lo que representa. Felicitamos a Maersk y a CONTOPSA, creemos que este es el camino. Yo creo que unos cinco o diez años más será un camino obligatorio y no voluntario”.

En definitiva, durante su gira mundial, los contenedores se han puesto a disposición de los empleados de Maersk para que los firmen, y, en todo el mundo, muchos han aprovechado la oportunidad para compartir sus esperanzas de un futuro de mayor diversidad e inclusión.

Por MundoMarítimo