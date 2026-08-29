La creciente congestión en el Canal de Panamá está llevando a los operadores de buques gaseros a adoptar soluciones poco habituales para mantener el flujo de gas licuado de petróleo (GLP) hacia Asia, desde transferencias de carga buque a buque hasta desvíos de casi un mes alrededor de Sudamérica, informa Bloomberg.

Dos grandes gaseros fueron observados recientemente realizando una operación ship-to-ship frente al puerto de Balboa, en la costa del Pacífico de Panamá. La maniobra permitiría que uno de los tanqueros realice navegaciones de ida y vuelta por el Canal para sostener el suministro de GLP a clientes asiáticos.

Esperas llegan a 19 días

La situación refleja el impacto de la congestión que afecta principalmente a los buques tanque Neopanamax, utilizados habitualmente para transportar GLP desde la costa estadounidense del Golfo de México hacia Asia. Según datos de Argus Media, los tiempos de espera en el Canal han alcanzado hasta 19 días, para los buques sin reservas de tránsito, el nivel más alto desde 2022.

El escenario ha llevado incluso a algunos operadores a desembolsar millones de dólares para adelantar su turno de tránsito. El aumento de los flujos derivados de las tensiones en el estrecho de Ormuz, junto con las restricciones aplicadas por la Autoridad del Canal de Panamá ante condiciones de sequía asociadas a El Niño, han elevado la presión sobre la vía interoceánica.

En contraste, los buques Panamax, que utilizan un conjunto diferente de esclusas, han experimentado un incremento menor tanto en tarifas como en tiempos de espera.

Una operación poco habitual

Frente a Balboa, el Panamax “Energia Grandeur” está transfiriendo su carga al Neopanamax “Eneos Wisdom”. El primero navegaba previamente por el Pacífico con destino a Japón, pero realizó un giro de regreso hacia Panamá.

La operación sugiere que su fletador habría considerado más conveniente utilizar el buque para transportar GLP mediante viajes sucesivos a través del Canal que mantenerlo comprometido durante cerca de un mes en una travesía directa hacia Asia.

Ambos buques fueron fletados por TotalEnergies. La compañía francesa y Eneos Holdings, que mantiene una participación en la empresa gestora de Eneos Wisdom, no realizaron comentarios sobre la operación.

Desvío de un mes

La congestión también está provocando decisiones más drásticas. El buque tanque “Gas Scorpio” emprendió una inusual navegación alrededor de Sudamérica para cargar GLP en Estados Unidos, una alternativa considerablemente más costosa que agrega aproximadamente un mes al tiempo de tránsito. Actualmente, el buque se encuentra frente a las costas de Chile.

Un recorrido similar había sido registrado en 2023, cuando los bajos niveles de precipitaciones provocaron una fuerte congestión en el Canal de Panamá.

Para Julian Renton, analista principal de líquidos de gas natural de East Daley Analytics, el mercado global de GLP ya enfrenta una presión considerable debido a las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por lo que la disrupción adicional en Panamá representa un desafío relevante.

El analista advirtió que la situación constituye una muestra concreta de cómo la geopolítica, el clima y la seguridad energética están convergiendo simultáneamente, aumentando la complejidad de las cadenas de suministro marítimas.

Por MundoMaritimo