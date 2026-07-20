La congestión de buques Panamax cargados que esperan atracar en puertos de China aumentó durante las últimas semanas como consecuencia de dos factores simultáneos: la reducción de la producción de carbón en el interior del país tras una serie de cierres de minas y las interrupciones operacionales provocadas por tifones y lluvias intensas en la costa sur, de acuerdo con un análisis de Drewry.

Cierres de minas impulsan las importaciones de carbón

El informe indica que el detonante fue una explosión ocurrida a fines de mayo en la mina Liushenyu, en la provincia de Shanxi, que dejó al menos 82 fallecidos. Tras el accidente, las autoridades iniciaron una amplia campaña de inspecciones de seguridad que derivó en la suspensión de operaciones en numerosas minas de carbón.

A mediados de junio, 148 minas habían sido suspendidas, de las cuales 97 retomaron sus actividades posteriormente, mientras que otras 51 permanecían cerradas. Además, varias de las faenas reanudadas operan entre un 20% y un 30% por debajo de sus niveles anteriores.

Como resultado, China incrementó durante junio sus importaciones marítimas de carbón para compensar la menor producción nacional y atender el aumento de la demanda eléctrica. Según Drewry, el carbón representa actualmente más de la mitad de la carga transportada por los buques Panamax que permanecen en espera en terminales chinas.

Condiciones meteorológicas ralentizan las descargas

Al mismo tiempo, las condiciones meteorológicas han limitado el ritmo de descarga en los puertos del sur del país.

Antes de la llegada del tifón Bavi, fuertes precipitaciones afectaban distintas zonas de China y el paso del tifón Maysak por sectores costeros del sur y este, a comienzos de julio, redujo el consumo de carbón y ralentizó las operaciones portuarias.

Congestión reduce la oferta efectiva de buques

El análisis señala que, aunque para 2026 se proyecta la incorporación de un volumen récord de nueva capacidad Panamax, estimado en 15 millones de dwt, la congestión actual está absorbiendo parte importante de esa oferta.

Los buques que permanecen fondeados no están disponibles para nuevas operaciones comerciales, reduciendo así la oferta efectiva de embarcaciones en el mercado.

Mercado condicionado por factores contrapuestos

De acuerdo con Drewry, la evolución de la congestión dependerá del ritmo con que disminuyan las existencias de carbón en los puertos del sur de China.

Sin embargo, el informe también señala que la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz podría mantener elevada la demanda de fuentes alternativas de energía en mercados como Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, sosteniendo el comercio internacional de carbón. Asimismo, se espera que las condiciones asociadas a El Niño incrementen la demanda energética en China debido a un posible descenso de la generación hidroeléctrica y un mayor consumo eléctrico por altas temperaturas.

Por MundoMaritimo