La confiabilidad de los itinerarios del transporte marítimo de contenedores en la Costa Este de Sudamérica (ECSA) cayó 12 puntos porcentuales en agosto, hasta situarse en 34%, mientras que los retrasos promedio se duplicaron y alcanzaron 5,4 días, de acuerdo con un análisis de Xeneta.

El deterioro estuvo relacionado parcialmente con un paro de prácticos de tres días en los puertos argentinos a comienzos de agosto. La interrupción elevó en 1,6 días los retrasos promedio en la recalada en los sitios de atraque de puertos como Buenos Aires y llevó a algunas líneas navieras a desviar volúmenes hacia terminales vecinas, entre ellas Montevideo, Uruguay, e Itajaí, Brasil.

Según Xeneta, el momento de la paralización resultó especialmente relevante porque coincidió con el último mes de la principal temporada exportadora de Argentina y con el periodo previo a la temporada alta de Brasil.

Pese a la disminución registrada en agosto, la ECSA continuó apenas por debajo de la Costa Oeste de Sudamérica, cuya confiabilidad alcanzó el 37%, y se mantuvo entre las tres rutas marítimas con mejor desempeño del mundo.

“Lo más importante es que los retrasos promedio [en la ECSA] ya se duplicaron hasta alcanzar 5,4 días y el porcentaje de puntualidad disminuyó 12 puntos porcentuales, hasta el 34% en agosto”, señaló Xeneta. El análisis agregó que “queda poco margen para absorber nuevas disrupciones de cara a la temporada alta de exportaciones de Brasil”.

La consultora indicó que las restricciones de calado en el Canal de Panamá representan una amenaza menor para la ECSA, debido a que todos los servicios procedentes de Asia, salvo uno, utilizan la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Añadió que la temporada de tormentas del Atlántico, cuyo máximo se registra en septiembre, se había mantenido relativamente tranquila.

A escala global, la confiabilidad disminuyó por tercer mes consecutivo en agosto. El indicador retrocedió cuatro puntos porcentuales frente a julio, hasta el 29%, su segundo peor resultado de los últimos 12 meses. Con ello, prácticamente se perdió la recuperación conseguida desde el mínimo de 27% anotado en febrero.

El retraso promedio global aumentó desde 4,2 días en julio hasta 5,1 días en agosto. “Cuando la gravedad de los retrasos coincide con una mayor frecuencia de recaladas tardías, la recuperación se vuelve más difícil de alcanzar y mantener”, explicó Xeneta.

Entre las rutas más afectadas estuvieron África, cuya confiabilidad descendió 15 puntos porcentuales hasta el 21%; la Costa Este de Sudamérica, con una caída de 12 puntos; y Lejano Oriente-Europa, que retrocedió diez puntos y registró apenas un 6% de llegadas puntuales, junto con un retraso promedio de 8,2 días.

En cuanto a las líneas navieras, diez de las doce principales redujeron su desempeño en agosto. Maersk lideró con una confiabilidad del 51%, seguida por Hapag-Lloyd con 46%, aunque ambas retrocedieron seis y siete puntos porcentuales, respectivamente. CMA CGM bajó siete puntos, hasta el 33%, mientras que Cosco disminuyó seis puntos, hasta el 22%.

“Con una diferencia de 45 puntos porcentuales en el desempeño de las líneas navieras, y con Maersk y Hapag-Lloyd dejando de ser una opción segura por defecto, la selección del operador continúa siendo la principal herramienta de confiabilidad que controla un propietario de carga durante esta temporada de licitaciones”, concluyó Xeneta.

Por MundoMaritimo