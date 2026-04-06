El sistema portuario sudamericano atraviesa una fase clave de definiciones, marcada por el vencimiento progresivo de las actuales y por cambios regulatorios que están redefiniendo las reglas del juego. Mientras países como Chile y Colombia se encaminan hacia nuevos ciclos de licitación ante contratos que expiran principalmente entre 2030 y 2034, Perú, ha optado por habilitar extensiones de largo plazo mediante negociación directa, privilegiando la continuidad operativa y la atracción de inversiones.
Chile:
De acuerdo con la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT; considerando el marco legal vigente, los vencimientos de concesiones y los plazos requeridos para un nuevo ciclo, se observa un atraso significativo en algunos procesos licitatorios, lo que implica riesgos para la continuidad operativa, la eficiencia logística y el cumplimiento legal. Esta situación podría agravarse debido a los tiempos de evaluación ambiental y la creciente judicialización.
Se debe mencionar que se espera que la ampliación del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso se licite entre 2027 y 2029, con adjudicación hacia 2029, permitiendo cmenzar la nueva concesión en 2020.
En cuanto al desarrollo del Puerto Exterior de San Antonio actualmente se encuentra en desarrollo la recepción de ofertas para la construcción del Molo de Abrigo. La lictación de la concesión del Terminal Mar se realizaría en 2033.
Perú:
La reciente modificación a la Ley del Sistema Portuario Nacional de Perú (Ley N° 27943, actualizada por la Ley N° 32048) introdujo un cambio estructural al permitir que las concesiones portuarias, originalmente limitadas a unos 30 años, puedan extenderse hasta por 30 años adicionales mediante adendas, alcanzando un máximo de 60 años. Esta prórroga no es automática: debe ser solicitada por el concesionario con al menos cinco años de anticipación y sustentada técnica, legal y económicamente, siendo evaluada por el Estado en función de nuevas inversiones, desempeño y beneficios al sistema portuario.
Cabe mencionar que el Puerto de Chancay inició operaciones en 2024 bajo un esquema de infraestructura privada, no como concesión tradicional, por lo que
a diferencia del resto de puertos, no tiene plazo de vencimiento definido.
Ecuador:
Las concesiones portuarias se rigen por un esquema flexible bajo el marco de las Asociaciones Público-Privadas y delegaciones al sector privado, principalmente sustentado en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y su normativa sectorial, lo que permite definir plazos caso a caso y permite renegociaciones contractuales. Por ejemplo, el Puerto Marítimo de Guayaquil, operado por Contecon, fue originalmente concesionado por 20 años (2007–2027), pero su contrato fue extendido hasta 2046 mediante una renegociación-
Colombia:
En Colombia, las concesiones portuarias se rigen por la Ley 1ª de 1991, que estableció el modelo de sociedades portuarias privadas bajo contratos de concesión, originalmente por 20 años, pero que en la práctica han sido extendidos hasta cerca de 40 años mediante prórrogas autorizadas por el Estado. Bajo este esquema, los principales terminales —como los de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta— fueron adjudicados en la década de 1990 y hoy concentran sus fechas de término en torno a 2033–2034, mientras concesiones más recientes (como Puerto Bahía o Aguadulce) se extienden hacia la década de 2040.
Argentina:
En Argentina, el sistema portuario combina concesiones clásicas —principalmente en Buenos Aires y Dock Sud— con un amplio conjunto de terminales privadas, especialmente en el complejo agroexportador del Puerto de Rosario, lo que da lugar a una estructura heterogénea sin un calendario uniforme de vencimientos. En el caso del Puerto Buenos Aires, las concesiones iniciadas en los años 90 han sido prorrogadas en múltiples ocasiones y hoy operan bajo esquemas transitorios a la espera de una nueva licitación, reflejando una fuerte dependencia de decisiones administrativas puntuales.
Uruguay:
En Uruguay, el sistema portuario se rige por la Ley de Puertos N° 16.246 (1992) y se caracteriza por una alta flexibilidad en la asignación de concesiones y permisos. El caso más emblemático es el de la Puerto de Montevideo, donde la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por Katoen Natie, fue objeto de una extensión en 2021 que llevó su concesión hasta 2081, consolidando un esquema de muy largo plazo asociado a compromisos de inversión. Este modelo convive con operadores multipropósito que no cuentan con concesiones exclusivas, lo que introduce una dinámica particular de competencia intraportuaria.
Por MundoMaritimo
Gobierno de Argentina decreta el control estatal de la Hidrovía Paraguay-Paraná por 12 meses
Peor crisis en la historia que afecta a la gente de mar pone en riesgo vidas y al transporte marítimo
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.