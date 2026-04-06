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06 de Abril de 2026 Concesiones portuarias en Sudamérica: entre extensiones y nuevos ciclos licitatorios Modelos divergentes definirán la inversión y competencia en la próxima década

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El sistema portuario sudamericano atraviesa una fase clave de definiciones, marcada por el vencimiento progresivo de las actuales y por cambios regulatorios que están redefiniendo las reglas del juego. Mientras países como Chile y Colombia se encaminan hacia nuevos ciclos de licitación ante contratos que expiran principalmente entre 2030 y 2034, Perú, ha optado por habilitar extensiones de largo plazo mediante negociación directa, privilegiando la continuidad operativa y la atracción de inversiones. 

Chile: 

De acuerdo con la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT; considerando el marco legal vigente, los vencimientos de concesiones y los plazos requeridos para un nuevo ciclo, se observa un atraso significativo en algunos procesos licitatorios, lo que implica riesgos para la continuidad operativa, la eficiencia logística y el cumplimiento legal. Esta situación podría agravarse debido a los tiempos de evaluación ambiental y la creciente judicialización.

  • Terminal Puerto de Arica (TPA): 2004-2034
  • Iquique Terminal Internacional (ITI): 2000-2030
  • Antofagasta Terminal Internacional (ATI): 2003-2033
  • Terminal Puerto Coquimbo (TPC): 2012-2032
  • Valparaíso (Terminal 1) Valparaíso Terminal Pacífico Sur (TPS): 2000-2030.
  • Valparaíso (Terminal 2 - Espigón): concesión transitoria: 2021–2027 (se evalúa nuevo esquema transitorio hasta 2029).
  • San Antonio Terminal Internacional (STI): 2000-2030. 
  • DP World San Antonio: 2011-2031. Se negocia extensión hasta 2041.
  • Puerto Panul, (graneles): 2000-2030
  • San Vicente Terminal Internacional (SVTI): 2000-2030
  • Talcahuano Terminal Portuario (TTP): 2012-2042

Se debe mencionar que se espera que la ampliación del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso se licite entre 2027 y 2029, con adjudicación hacia 2029, permitiendo cmenzar la nueva concesión en 2020.

En cuanto al desarrollo del Puerto Exterior de San Antonio actualmente se encuentra en desarrollo la recepción de ofertas para la construcción del Molo de Abrigo. La lictación de la concesión del Terminal Mar se realizaría en 2033.

Perú:

La reciente modificación a la Ley del Sistema Portuario Nacional de Perú (Ley N° 27943, actualizada por la Ley N° 32048) introdujo un cambio estructural al permitir que las concesiones portuarias, originalmente limitadas a unos 30 años, puedan extenderse hasta por 30 años adicionales mediante adendas, alcanzando un máximo de 60 años. Esta prórroga no es automática: debe ser solicitada por el concesionario con al menos cinco años de anticipación y sustentada técnica, legal y económicamente, siendo evaluada por el Estado en función de nuevas inversiones, desempeño y beneficios al sistema portuario. 

  • Muelle Sur Callao (DP World): 2006–2036. En trámite extensión hasta 2066.
  • Muelle Norte Callao (APM Terminals): 2011–2041
  • Terminal de Minerales Callao (Transportadora Callao): 2011–2031
  • Terminal Portuario Matarani (TISUR): 1999–2029. (En negociación para extender hasta 2059)
  • Terminal Portuario Paita (TPE): 2009–2039 (Se prepara propuesta de extensión por 30 años) 
  • Terminal Portuario General San Martín (Paracas): 2014–2044
  • Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva Reforma: 2013–2043
  • Terminal Portuario Salaverry: 2018–2048

Cabe mencionar que el Puerto de Chancay inició operaciones en 2024 bajo un esquema de infraestructura privada, no como concesión tradicional, por lo que
a diferencia del resto de puertos, no tiene plazo de vencimiento definido.

Ecuador:

Las concesiones portuarias se rigen por un esquema flexible bajo el marco de las Asociaciones Público-Privadas y delegaciones al sector privado, principalmente sustentado en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y su normativa sectorial, lo que permite definir plazos caso a caso y permite renegociaciones contractuales. Por ejemplo, el Puerto Marítimo de Guayaquil, operado por Contecon, fue originalmente concesionado por 20 años (2007–2027), pero su contrato fue extendido hasta 2046 mediante una renegociación-

  • Puerto Marítimo de Guayaquil (Contecon): 2007–2046
  • Puerto de Aguas Profundas de Posorja (DP World): 2016–2066
  • Terminal Portuario de Manta (Agunsa/TPM): 2016–2056
  • Puerto Bolívar (Yilport): 2016–2066

Colombia: 

En Colombia, las concesiones portuarias se rigen por la Ley 1ª de 1991, que estableció el modelo de sociedades portuarias privadas bajo contratos de concesión, originalmente por 20 años, pero que en la práctica han sido extendidos hasta cerca de 40 años mediante prórrogas autorizadas por el Estado. Bajo este esquema, los principales terminales —como los de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta— fueron adjudicados en la década de 1990 y hoy concentran sus fechas de término en torno a 2033–2034, mientras concesiones más recientes (como Puerto Bahía o Aguadulce) se extienden hacia la década de 2040.

  • Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC): 1993–2033
  • Contecar (Cartagena): 2005–2038
  • Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN): 1994– 2024 (extendida hasta 2034)
  • Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB): 1993–2033
  • Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (SPRM): 1993–2033
  • Sociedad Portuaria Puerto Bahía (Cartagena): 2011–2041
  • Puerto Aguadulce (Buenaventura): 2014–2044
  • Puerto Brisa (La Guajira): 2010–2040

Argentina: 

En Argentina, el sistema portuario combina concesiones clásicas —principalmente en Buenos Aires y Dock Sud— con un amplio conjunto de terminales privadas, especialmente en el complejo agroexportador del Puerto de Rosario, lo que da lugar a una estructura heterogénea sin un calendario uniforme de vencimientos. En el caso del Puerto Buenos Aires, las concesiones iniciadas en los años 90 han sido prorrogadas en múltiples ocasiones y hoy operan bajo esquemas transitorios a la espera de una nueva licitación, reflejando una fuerte dependencia de decisiones administrativas puntuales.

  • Terminales Río de la Plata (TRP) – Puerto Buenos Aires: 1994–2024 (extendida a mayo de 2026)
  • APM Terminals Buenos Aires (Terminal 4): 1994–2024 (extendida hasta mayo de 2026)
  • Hutchison Ports BACTSSA (Terminal 5): 1994–2024 (extendida hasta mayo de 2026)
  • Exolgan (Dock Sud): 1995–2025 (extendida hasta 2035)
  • Terminal Zárate: 1996–2026 (alta probabilidad de renovación)
  • Terminales portuarias privadas (complejo Puerto de Rosario): 1990s–sin vencimiento único (habilitaciones/propiedad privada)

Uruguay: 

En Uruguay, el sistema portuario se rige por la Ley de Puertos N° 16.246 (1992) y se caracteriza por una alta flexibilidad en la asignación de concesiones y permisos. El caso más emblemático es el de la Puerto de Montevideo, donde la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por Katoen Natie, fue objeto de una extensión en 2021 que llevó su concesión hasta 2081, consolidando un esquema de muy largo plazo asociado a compromisos de inversión. Este modelo convive con operadores multipropósito que no cuentan con concesiones exclusivas, lo que introduce una dinámica particular de competencia intraportuaria.

  • Terminal Cuenca del Plata (TCP) – Puerto de Montevideo: 2001-2031 (extendida hasta 2081)
  • Montecon - Puerto de Montevideo): Sin concesión exclusiva, opera mediante permisos de operación multipropósito en áreas públicas.
  • Ontur (graneles, Nueva Palmira) – Puerto de Nueva Palmira: 2007–2027
  • Corporación Navíos (graneles, Nueva Palmira): 2008–2038

Por MundoMaritimo

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