Entre enero y noviembre de este año, los concesionarios de Puerto Valparaíso movilizaron 8.547.991 toneladas de carga general, lo que representa un crecimiento de 12,8% respecto del mismo período del año anterior. Este desempeño refleja una tendencia positiva en la actividad portuaria, en línea con la reactivación del comercio exterior y el aumento sostenido del movimiento de bienes.
Respecto a la movilización de contenedores, el puerto alcanzó un total acumulado de 841.050 TEUs en el periodo, lo que equivale a un incremento de 22,4% en comparación con 2024. Esta variación confirma un alza sostenida en el segmento contenerizado, que concentra una parte significativa de la operación portuaria local.
Juan Marcos Mancilla, gerente de Logística de Puerto Valparaíso, destacó que “estamos cerrando el año 2025 y es el momento que comienzan los balances del año. Si bien no tenemos el año cerrado, sí sabemos que, al cierre del mes de noviembre, Puerto Valparaíso registró una transferencia acumulada de más de 8,5 millones de toneladas, lo que representa un aumento con respecto al mismo año anterior de 12,8%. Ahora bien, en el caso específico de los contenedores (TEUs), el crecimiento alcanza el 22,4%, principalmente marcado por los buenos números durante el primer semestre de este año”.
El detalle por terminal muestra que el Terminal N°1, operado por Terminal Pacífico Sur (TPS), acumuló 7.005.225 toneladas movilizadas, mientras que el Terminal N°2, Terminal Portuario Valparaíso (TPV), concesionario del Espigón, registró 1.542.766 toneladas en el mismo período. En cuanto al comercio exterior, los concesionarios de Puerto Valparaíso totalizaron 8.000.739 toneladas, con 4.065.464 toneladas de carga de exportación 3.935.276 toneladas de carga de importación, manteniendo un equilibrio relevante entre ambos flujos.
Un elemento destacado del período corresponde al inicio de la temporada de la fruta, que entre octubre y noviembre alcanzó un total de 90.150 toneladas, lo que representa un aumento de 37,3% en comparación con noviembre de 2024. Este resultado reafirma el rol del puerto como una plataforma estratégica para las exportaciones frutícolas, particularmente en cargas de alto valor y con exigencias logísticas asociadas a tiempos y cadena de frío, recordando que el 57% de la fruta fresca enviada al exterior, fue desde Valparaíso.
“Esto se logra gracias a un trabajo súper cohesionado de lo que es nuestro Foro Logístico de Puerto Valparaíso (FOLOVAP), específicamente de lo que es su mesa táctica, donde se destaca la iniciativa que se ha implementado y se ha trabajado durante todo el año y que ahora es el momento de ponerla en práctica, donde se destaca la gestión de agendamiento en relación a nuestro sistema Silogport (PCS), así como también la nueva incorporación de funcionalidades, la habilitación de áreas de acopio de contenedores en ZEAL, además de la gestión estrecha con la Dirección Regional de Aduanas para la habilitación de nuevas áreas para acopio de contenedores, como también la administración o gestión de los horarios de lo que es el Portal de Aduanas Arriba en ZEAL”, complementó Mancilla.
