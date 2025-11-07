La carga total movilizada en los puertos de la región de Valparaíso (que incluye los puertos de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante septiembre fue de 3,93 millones de toneladas, registrando un aumento de 2,3%. En relación al mes anterior, anotó un descenso de 0,65 millones de toneladas, significando una caída de 14,2%. Mientras que en lo que va del año 2025 han movilizado un total de 37,80 millones de toneladas, alcanzando una variación positiva de 4,2%, lo que se tradujo en 1,51 millones de toneladas más respecto al mismo periodo del año pasado, reportó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
Carga efectiva
La carga total embarcada en el periodo de análisis fue de 1,21 millones de toneladas descendiendo en 5,5%, equivalente a 0,07 millones de toneladas menos en relación al mismo período del año anterior. En comparación con el mes anterior, presentó una variación negativa de 6,4%.
En tanto, la carga embarcada al exterior, registró 1,01 millones de toneladas, cifra que anotó un descenso de 1,1% en relación a septiembre de 2024. Mientras que, en comparación al mes anterior retrocedió 6,4%, restando 0,07 millones de toneladas.
La carga de cabotaje embarcada totalizó 0,20 millones de toneladas, cifra que descendió 23,2% respecto a igual mes de 2024.
La carga total desembarcada, registró 2,66 millones de toneladas, un ascenso de 5,3% en comparación al mismo mes del año 2024. En comparación al mes anterior,registró un descenso de 18,2%.
Por otra parte, la carga desembarcada desde el exterior totalizó 2,62 millones de toneladas, cifra que creció un 5,4% en comparación a igual mes del año 2024.
La carga por cabotaje desembarcada alcanzó 0,04 millones de toneladas en septiembre, descendiendo 1,5% en la comparación anual.
La carga manipulada, registró 0,06 millones de toneladas en septiembre, alcanzando una variación positiva de 87,2%, y, en comparación con agosto 2025, presentó un ascenso de 78,6%.
Tipos de carga
En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 54,4%, alcanzando 1,97 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 17,6% interanual. Cabe mencionar que el 44,2% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,87 millones de toneladas, mientras que el 55,8% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,10 millones de toneladas para este período.
Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,65 millones de toneladas, lo que equivale al 45,6% del total de comercio exterior, con un descenso de 9,5% alcanzando una baja de 0,17 millones de toneladas a lo anotado en septiembre de 2024. En lo que va del año alcanzaron las 16,95 millones de toneladas, cifra que aumentó 4,1% en comparación a lo registrado en el 2024.
La carga correspondiente a granel líquido-gaseoso anotó 0,88 millones de toneladas, constituyendo el 24,2% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 8,8%.
En tanto, la carga correspondiente a graneles, alcanzó 0,52 millones de toneladas, representando el 14,3% de la carga movilizada, registrando un descenso de 15,1%, restando 0,09 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.
Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,25 millones de toneladas, y representó el 7,0% del comercio exterior, creciendo 1,8%, comparado con septiembre de 2024
Contenedores movilizados
En septiembre de 2025, los contenedores movilizados por los puertos de la región alcanzaron los 263.198 TEUs, creciendo 42,9% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 79.005 TEUs. En comparación a septiembre de 2024, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 41,9%, sumando 34.313 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 51,2%, equivalente a 10.379 unidades más.
En lo que va de 2025, los contenedores movilizados alcanzaron un total de 2.189.295 TEUs, equivalente a un ascenso de 16,7%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada positiva de 17,9%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 7,5%.
Por MundoMaritimo
