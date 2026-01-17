Los concesionarios de Puerto Valparaíso cerraron 2025 con resultados altamente positivos al movilizar 9.403.319 toneladas de carga general, lo que representa un crecimiento de 11,5% respecto de 2024, evidenciando la recuperación sostenida observada durante los últimos ejercicios.
A nivel de segmentos, la carga contenerizada mostró un avance significativo, totalizando 7.758.029 toneladas, equivalente a un aumento de 10,5% en comparación con el año anterior. Este crecimiento está en línea con el mayor dinamismo de las cadenas logísticas y el fortalecimiento de la operación en ambos terminales del puerto. Por otra parte, la carga fraccionada alcanzó 1.645.291 toneladas, registrando un destacado incremento de 16,4%, posicionándose como uno de los motores del alza general del sistema.
Durante diciembre, el puerto movilizó 855.328 toneladas, cifra que marcó un leve incremento de 0,5% y que mantuvo la tendencia positiva de cierre de año. En este período, TPS registró su mejor desempeño en dos años, movilizando 774.051 toneladas (+4,3%), mientras que TPV transfirió 81.278 toneladas. En el acumulado anual, TPS alcanzó 7.779.276 toneladas (+8,9%) y TPV 1.624.043 toneladas (+25,8%), reflejando un fortalecimiento transversal en ambos terminales.
En términos de movilización de contenedores (TEUs), el sistema portuario también exhibió cifras sobresalientes al totalizar 926.860 TEUs en 2025, equivalente a un crecimiento de 21,3%, mientras que en diciembre se movilizaron 85.810 TEUs (+11,3%).
El comercio exterior canalizado a través del puerto también presentó un año favorable. Durante 2025, se movilizaron 8.749.241 toneladas correspondientes a embarques y desembarques de comercio internacional, lo que representa un crecimiento de 12,9%. De este volumen, 4.535.494 toneladas correspondieron a exportaciones (+10,3%) y 4.213.747 toneladas a importaciones (+16%).
Con estos resultados, Puerto Valparaíso cierra 2025 reafirmando una tendencia de crecimiento sostenido, impulsado por mejoras operacionales, coordinación logística y el compromiso de los equipos portuarios y concesionarios que participan en toda la cadena. El año concluye con una perspectiva positiva y con avances concretos que fortalecen la competitividad del sistema portuario local.
Frente a este auspicioso escenario, Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaiso, destacó que “cerramos el 2025 con cifras muy positivas que confirman la eficiencia, alto nivel de servicio y competitividad de Puerto Valparaíso y su sistema portuario. Registramos aumentos en la transferencia de todos los tipos de carga y, particularmente, un avance destacado en carga contenerizada. Este ciclo de crecimiento sostenido refleja una operación más ágil en nuestros terminales y una gestión logística que responde con calidad y seguridad a las exigencias del comercio exterior”.
“Somos el puerto que transfiere la mayor cantidad de frutas de exportación del país —concentrando la mayor participación en la última temporada— y, a través del Terminal N°2 - Espigón, movilizamos la mayor cantidad de fierro de importación, consolidando nuestra vocación para este tipo de cargas fraccionadas. Todo ello, habla de un puerto que crece de manera responsable, de la mano de su comunidad logística, y que mira al futuro con confianza”, agregó el ejecutivo.
Por MundoMaritimo
Concesionarios de Puerto San Antonio movilizaron más de 2 millones de TEUs en 2025
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.