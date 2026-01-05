El cierre de 2025 dejó un comportamiento bursátil heterogéneo para la industria marítimo-portuaria global, según los últimos índices sectoriales elaborados por Drewry. Al 26 de diciembre, los distintos segmentos mostraron desempeños divergentes tanto en la comparación semanal como en el acumulado anual, reflejando dinámicas operativas y de mercado diferenciadas.
En el ámbito logístico, el Drewry Logistics Equity Index retrocedió un 1,1% semanal, en contraste con el alza de 1,4% del S&P 500, afectado principalmente por las caídas en CH Robinson (-1,1%) y UPS (-1,4%). No obstante, Drewry destaca que “en términos acumulados, el índice registra un avance de 10,6% en 2025, apoyado en mejoras de productividad y sólidos resultados corporativos en los primeros nueve meses del año”, aunque subraya que el sector quedó rezagado frente al rally bursátil impulsado por acciones vinculadas a inteligencia artificial.
El segmento portuario mostró uno de los desempeños más destacados. El Drewry Port Equity Index avanzó 2,3% en la semana, superando al S&P 500, con alzas generalizadas entre los principales operadores. Drewry señala incrementos relevantes en CM Port (+2,9%), ICTSI (+3,6%), AD Ports (+2,2%) y Westports (+2,1%), mientras que en el acumulado anual el índice registra un sólido +22,8%, “reflejando fundamentos subyacentes robustos”.
En el transporte de contenedores, el Drewry Container Shipping Equity Index subió 1,7% semanal, en línea con el mercado general. Según el informe, el avance fue amplio, impulsado por “el aumento de las tarifas spot y un fuerte crecimiento de volúmenes en diciembre, asociado a reservas anticipadas antes del Año Nuevo Chino de 2026”. Aun así, en el acumulado de 2025 el índice muestra un alza más moderada de 5,9%, por debajo del desempeño del S&P 500.
El mejor desempeño anual correspondió al segmento granelero, donde el Drewry Dry Bulk Shipping Equity Index subió 2,9% en la semana y acumuló un notable +27,3% en 2025, superando ampliamente al mercado. Drewry atribuye este resultado principalmente “al aumento de las tarifas de fletamento”, destacando además que Pacific Basin lideró el índice con un alza de 41,9% YTD, tras la conversión de Caravel Group como su principal accionista.
En el transporte de crudo, el Drewry Crude Tanker Shipping Equity Index avanzó 0,6% semanal y acumula un fuerte +41,3% en 2025. Según Drewry, este desempeño estuvo respaldado por “el incremento en la oferta de crudo, tras la reducción de los recortes de producción de la OPEC, y el aumento de los viajes de larga distancia en un contexto de tensiones geopolíticas persistentes”.
En contraste, los segmentos tanquero de productos y LNG mostraron mayor debilidad. El Drewry Product Tanker Equity Index cayó 0,2% semanal y acumula +4,9% en el año, reflejando “la significativa caída interanual en los resultados de las compañías durante 9M25”. En tanto, el Drewry LNG Shipping Equity Index también retrocedió 0,2% en la semana y se ubica 0,7% a la baja en 2025, pese al desempeño positivo de compañías como Nakilat y Flex LNG.
Finalmente, el Drewry LPG Shipping Equity Index se mantuvo sin variación semanal y cerró el año con un alza de 9,1%, quedando por debajo del desempeño del índice Russell 2000.
En conjunto, los datos de Drewry muestran que, al cierre de 2025, el mercado accionario marítimo-portuario estuvo marcado por un fuerte liderazgo de puertos, graneles y tanqueros de crudo, mientras que la logística integrada, el LNG y tanquero de productos enfrentaron un entorno más desafiante frente al desempeño del mercado accionario general.
Por MundoMaritimo
