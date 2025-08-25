En las dependencias de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) se llevó a cabo el segundo Encuentro de Comunidades Logísticas Portuarias, organizado por Conecta Logística en conjunto con FOLOVAP; en el marco de la recientemente creada Comisión Nacional de Comunidades Logísticas Portuarias (CLPs) que agrupa a las entidades activas de Arica a Punta Arenas. El evento buscó promover el intercambio de experiencias entre CLPs, además de incentivar la colaboración, competitividad y sostenibilidad de los puertos de Chile.
Pilar Larraín, gerenta general de la Comunidad Logística San Antonio y presidenta de la Comisión Nacional de Comunidades Logísticas, destacó que “hace poco marcamos un hito para el sistema logístico nacional, con el inicio oficial de la Comisión, una instancia nacida del compromiso colectivo y voluntad de colaboración que hemos construido entre actores vinculados al desarrollo logístico del país. Esta comisión fue concebida como un espacio de articulación permanente, con una misión clara: fomentar la colaboración entre nuestras comunidades logísticas para avanzar hacia un sistema más eficiente, sostenible, competitivo e innovador. No hablamos solo de coordinación entre puertos, sino de una visión compartida que integra a todos los eslabones de la cadena logística”.
Agregó que “hay un gran tema que nos convoca transversalmente y es la seguridad; y cómo desde un esfuerzo conjunto podemos con una voz común y representativa a nivel nacional señalar la importancia que hoy la actividad logística portuaria requiere en materia de security. Por ejemplo, la necesidad de un tercer turno y cómo el estado otorga las condiciones requeridas en las rutas para que el transporte pueda volver a operar de noche. La estrategia para los desafíos futuros tiene que ver con un esfuerzo público- privado colaborativo”, puntualizó.
Por su parte, Benita Monárdez, gerenta de la Comunidad Logística Portuaria de Coquimbo y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Comunidades Logísticas Portuarias, comentó que “hoy reforzamos el compromiso de las comunidades logísticas portuarias en torno a esta comisión nacional. Es fundamental la fuerza entre todos para que esto permanezca en el tiempo y vayamos creciendo como comisión para posicionarnos como una entidad importante dentro del rubro logístico portuario nacional. La comisión tiene el rol de visualizar a las comunidades portuarias entendiendo que tenemos objetivos particulares, pero también metas globales y a través de la comisión la idea es levantar estas ideas frente a autoridades nacionales y organizaciones”.
En tanto, Antonio Dourthé, coordinador general del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (MTT), durante su discurso de apertura de la reunión comentó que “las comunidades logísticas permiten articular esfuerzos, resolver brechas y generar soluciones con impacto sistémico. Además, logran abordar problemas cotidianos de coordinación, así como desafíos estructurales de mayor alcance, como la digitalización de procesos, interoperabilidad de sistemas o la integración modal”. Además, adelantó que en 2026 “a través del desarrollo de VUMAR [Ventanilla Única Marítima] buscamos tener un observatorio marítimo que permita utilizar los datos que se generarán para disponer de estadísticas precisas, que permita elaborar políticas públicas para el sector marítimo portuario”.
Tecnología como herramienta de eficiencia
En el panel Conectividad, Sostenibilidad e Innovación, instancia moderada por Romina Morales de Conecta Logística, destacó la participación de Aag Helewaut, del Puerto Internacional de Amberes-Brujas. El conversatorio abordó cómo el modelo del puerto europeo enfrenta los actuales desafíos de transformación digital, sostenibilidad y colaboración público-privada.
En esa línea, Helewaut presentó el caso de NxtPort, plataforma que funciona como un “almacén virtual” de datos de la cadena de suministro marítima, orientada a optimizar la movilización de contenedores en el puerto de Amberes. La herramienta permite trazabilidad en tiempo real, mayor eficiencia y seguridad en las operaciones logísticas.
Sin embargo, Helewaut advirtió que la brecha tecnológica entre los actores sigue siendo un reto clave: “Son muchos usuarios en distintos niveles de madurez digital, y lograr que todos se sumen es un desafío importante”. Respecto a la implementación de la agenda digital portuaria, reconoció que el proceso superó los plazos iniciales, precisamente, debido a la razón señalada : “Planificamos la agenda en un año y nos tardamos tres”, indicó.
Por último, Juan Marcos Mancilla, gerente logística de EPV, explicó las funcionalidades, beneficios y desafíos de la herramienta del Sistema de Información Logístico Portuario (SILOGPORT), el cual es un Port Community System (PCS) operado por el Puerto Valparaíso que fue desarrollado e implementado por EPV en el año 2008. En esa línea explicó las innovaciones del funcionamiento de SILOGPORT 3.0, el cual “recoge la experiencia de EPV y las prácticas internacionales para implementar una plataforma flexible y dinámica”. Agregó que la actual plataforma “incorpora una serie de servicios, funcionalidades y dispositivos de campo (barreras, cámara, etc.) funcionando como un ecosistema que integra toda su información”.
A modo de conclusión dijo que “SIGLOPORT 3.0 es un proceso que en la teoría funcionaba, pero es diferente llevarlo a la práctica. Sin embargo, después de todos los errores y aciertos, la plataforma ha pasado dos temporadas altas con cero niveles de congestión”. Por otro lado, advirtió que “la gestión de cambios es esencial en el proceso de transformación digital”.
Por MundoMaritimo
