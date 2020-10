En un reporte anterior, revisamos el documento de CEPAL "Logística Internacional Pospandemia: análisis de la industria aérea y la de transporte marítimo de contenedores", preparado por Ricardo Sánchez, oficial senior de Asuntos Económicos, Infraestructura, Transporte y Puertos del organismo y Fabio Weikert, Oficial Asociado de Asuntos Económicos y en el cual se observaron las consecuencias que ha tenido la pandemia en la movilización de contenedores en la región.

El informe nota que en todos los casos para los cuales hay datos, las caídas sufridas por los fletes marítimos en los primeros meses de 2020 han sido menos drásticas que las del mismo periodo de 2019. Sin embargo, es significativo señalar que, al mismo tiempo, fueron muy menores que las de 2009 con respecto a 2008 considerando caídas similares en cuanto a la demanda.

En aquella ocasión, indica el informe, en el peak de caída de la demanda de transporte, la reducción de los fletes fue mayor que la actual, lo cual es importante de constatar porque muestra una capacidad de administración de cantidades (y de influir sobre los niveles de precios) más marcada que la observada durante las crisis anteriores.

En el caso de los fletes desde Asia Pacífico a la costa oeste de los Estados Unidos, comenzaron a aumentar rápidamente después del Año Nuevo Chino (que siempre se asocia a una baja de tipo estacional), y en Europa desde mayo.

Pero ¿qué hay de nuestra región? Como contrapartida, indica el informe, los fletes a la Costa Este de América del Sur (ECSA) desde China se mantuvieron en la tendencia marcadamente declinante que tuvieron las cargas movilizadas, pero ya en mayo muestran una reversión de la tendencia.

Al comparar los efectos de las crisis del 2008 con los del Covid-19 en cuanto a su impacto en las tarifas se puede apreciar los siguientes resultados interanuales en la ruta China-ECSA: enero 2008/2009 (-7,0) vs ( n.d.) 2019/2020; febrero 2008/2009 (-8,5 ) vs (+33,6% ) 2019/2020; marzo 2008/2009 ( -13,5) vs (-2,8% ) 2019/2020; abril 2008/2009 ( -9,6%) vs (-23,7% ) 2019/2020 ; mayo 2008/2009 (-17,0%) vs (5,2% ) 2019/2020; junio 2008/2009 (-25,6% ) vs (-49,0 ) 2019/2020; julio 2008/2009 (-29,9%) vs (-69,2% ) 2019/2020

Cabe indicar que cuatro de las cinco grandes rutas del mundo muestran un aumento de los fletes en mayo y un desempeño completamente diferente de lo que ocurrió en la crisis anterior.

Arriendo de buques

De acuerdo con el informe, el índice Harpex- publicado semanalmente por la consultora Harper Petersen and Co., y que refleja el desarrollo de precios a nivel mundial en el mercado de arriendo de buques portacontenedores- permite ver que el comportamiento de las tarifas de arriendo es opuesto al de los fletes en todo el periodo que va de enero a julio 2020, pero que a partir de julio los precios de los arriendos retomaron la senda alcista.

Al 20 de agosto de 2020 se puede observar que los fletes marítimos en todas las principales rutas se ubicaban en niveles superiores a los observados en 2019, promediando en todo el mundo un 50% por encima. En algunos casos, el crecimiento interanual ha sido muy fuerte, como en la ruta Shanghái-Los Ángeles (con un aumento de los fletes en un 143%). Esta ruta tiene especial significado para América Latina, en su costa oeste (WCSA).

Más allá de las cancelaciones de servicio, el hecho de que el sector naviero de contenedores está basado en un sistema de alianzas y consorcios le permite controlar los tarifas en cierta medida (ITF, 2020). De este modo, la reducción de la demanda no se ha traducido en tarifas más bajas para los clientes de los servicios. Además, las cancelaciones de servicios reducen la oferta para los expedidores, mientras que la navegación lenta puede aumentar sus costos de inventario, teniendo en cuenta que los bienes tardan más en llegar a sus destinos.

En América Latina la situación de la relación entre fletes y cargas movilizadas por contenedores se asemeja, en algunos casos, a los antecedentes ya expuestos. También para las rutas de América Latina de exportación a Asia, Medio Oriente e India y las del comercio regional se observan aumentos de fletes que no están en consonancia con las cantidades exportadas. De manera similar, las importaciones de Europa y de Oriente Medio e India, tienen aumentos desasociados con las cantidades (en los aumentos).

Por MundoMarítimo