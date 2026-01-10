Una flota compuesta por antiguos tanqueros, utilizada por Rusia, Irán y Venezuela, continúa operando en las principales rutas marítimas del mundo para transportar crudo y productos petroleros al margen de las sanciones internacionales, recurriendo a maniobras encubiertas, cambios de identidad y transferencias clandestinas en alta mar, informa WSJ.
A comienzos de este mes, dos tanqueros sancionados apagaron sus transpondedores y navegaron hasta un punto de encuentro en el mar de Japón, donde realizaron una operación de traspaso de carga buque a buque. Según datos del servicio de seguimiento Kpler, el buque ruso “Kapitan Kostichev” transfirió cerca de 700.000 barriles de crudo al tanquero “Jun Tong”, en una maniobra detectable solo mediante imágenes satelitales y datos avanzados de tránsito marítimo.
Este tipo de operación es característico de la llamada “flota en la sombra”, un conjunto de anticuadas naves que cruzan los océanos transportando petróleo para países bajo sanciones, principalmente Venezuela, Rusia e Irán.
La actividad de esta red volvió a quedar en evidencia esta semana, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos abordaron desde helicópteros al buque “Marinera” en el Atlántico, al sur de Islandia. La nave, que días antes navegaba bajo nombre y registro falsos, había sido vinculada al transporte de crudo venezolano. Al momento de su captura, el buque no transportaba carga y contaba con escolta naval rusa.
Las potencias occidentales han endurecido progresivamente las sanciones para intentar frenar este sistema, pero las recientes acciones muestran un giro hacia medidas más directas para desarticular la red.
¿Cómo opera esta red marítima?
Rusia, Irán y Venezuela han reunido una flota de tanqueros antiguos que se utiliza tanto para transportar crudo sancionado como para servir de almacenamiento flotante. Para eludir los controles, los operadores recurren a cambios frecuentes de nombre, registro de abanderamiento y propiedad, además de manipular señales de localización, falsificar coordenadas GPS y crear “buques fantasma” mediante transmisiones duplicadas.
Según TankerTrackers.com, actualmente existen más de 1.470 buques identificados como parte de la flota en la sombra, cifra que ha aumentado desde 2022. Por su parte, S&P Global estima que son alrededor de 940 buques, equivalentes al 17% de la flota mundial que transporta petróleo, derivados y productos químicos.
De acuerdo con Kpler, esta flota movilizó alrededor de 3.700 millones de barriles de petróleo en 2025, lo que representa entre 6% y 7% del flujo mundial anual de crudo.
Tras la transferencia en el mar de Japón, el “Kapitan Kostichev” reapareció rumbo al puerto que sirve al proyecto Sakhalin I, en el extremo oriente ruso. En tanto, el “Jun Tong” —que anteriormente se llamó “Fair Seas” y “Tai Shan”— puso rumbo al puerto chino de Yantai. China, el mayor importador mundial de crudo, es también el principal comprador de petróleo ruso.
“Banderas de conveniencia” y flota anticuada
El derecho marítimo internacional exige que cada buque pertenezca al registro de abanderamiento de un Estado, responsable de su supervisión. Sin embargo, los buques de la flota en la sombra suelen operar bajo las denominadas “banderas de conveniencia” de países con menor fiscalización, como Gabón, Comoras o Camerún, que ofrecen menores exigencias y controles más laxos.
Muchos de estos buques cambian de nombre con frecuencia para evitar ser rastreados. El tanquero capturado en el Atlántico, por ejemplo, fue rebautizado pocos días antes de su intercepción y había operado previamente bajo otras identificaciones.
Cerca de un tercio de estos tanqueros tiene más de 20 años de antigüedad, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves. Además, muchos carecen de seguros confiables, ya que las sanciones occidentales les han cerrado el acceso a los principales mercados aseguradores europeos, obligándolos a operar con coberturas alternativas o, derechamente, sin seguro.
En cuanto a la propiedad, estas naves suelen cambiar de manos mediante empresas de papel registradas en jurisdicciones con regulaciones laxas, lo que dificulta identificar a sus verdaderos dueños.
Presión militar y límites de las sanciones
Además de las acciones de Estados Unidos, Ucrania también ha comenzado a atacar esta red, utilizando drones contra petroleros sancionados en el mar Negro. Para analistas internacionales, la expansión de esta flota demuestra las limitaciones del régimen de sanciones, que cada vez más requiere apoyo de acciones directas para ser efectivamente aplicado.
Por MundoMaritimo
