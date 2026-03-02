Los últimos años han demostrado lo rápido que el equilibrio en la industria marítima puede romperse. Datos de Xeneta muestran que las tarifas globales de transporte de contenedores aumentaron más de 500% durante la pandemia, antes de retroceder. Desde entonces, factores como la disrupción en el Mar Rojo, la congestión portuaria, conflictos laborales y la reconfiguración de alianzas han seguido sacudiendo las tarifas de manera significativa dentro de un mismo ejercicio fiscal.
Según el CSCMP State of Logistics Report, los costos logísticos representan entre 5% y 15% de los ingresos para grandes importadores y fabricantes, siendo el transporte el principal componente. Cuando el mercado se mueve con fuerza, el impacto fluye directamente hacia la proyección de margen bruto.
Cuando el flete supera el colchón presupuestario
Los equipos financieros de las compañías suelen incorporar cierto grado de flexibilidad en sus planes anuales para absorber la volatilidad normal. Pero “la presión comienza cuando las tarifas aumentan bruscamente y en poco tiempo”.
Si los costos de flete suben bruscamente, el margen de maniobra desaparece. Entonces se activa un proceso interno complejo: Finanzas debe explicar cómo se cerrará la brecha; se revisan presupuestos de marketing; se ralentizan contrataciones; se evalúa el gasto regional; y se exige a Adquisiciones mayor y nuevas eficiencias, más allá del transporte.
“El resultado financiero puede parecer estable. El camino para llegar allí rara vez lo es”, advierte el análisis. En este contexto, la visibilidad temprana resulta crítica: “Si la exposición se identifica pronto, la mitigación puede ser gradual y deliberada. Si emerge tarde, la acción se vuelve reactiva”.
Shock de mitad de año
El informe plantea un caso ilustrativo. Una compañía de bienes de consumo inicia el año con un presupuesto de flete marítimo de US$120 millones incorporado en su proyección de margen bruto. En el segundo trimestre, una disrupción geopolítica reduce la capacidad efectiva y las tarifas spot suben un 30% en pocas semanas. Entonces, debe asegurar parte de los volúmenes a tarifas más altas.
En el segundo semestre, el costo promedio de flete resulta 20% superior a lo presupuestado, lo que equivale a unos US$12 millones adicionales. Tras medidas de mitigación, US$8 millones impactan finalmente en el EBITDA.
Si la compañía genera US$400 millones de EBITDA y transa a un múltiplo de 11 veces, esa variación implica aproximadamente US$88 millones menos en valor empresarial. Pero el impacto puede ir más allá de la aritmética. “Los mercados valoran la confianza en la competencia tanto como las ganancias de corto plazo”. Incluso un pequeño desvío puede interpretarse como pérdida de control.
El flete en las llamadas con inversionistas
Durante los ciclos de resultados de 2022 y 2023, marcas globales como Nike y Adidas citaron los mayores costos de transporte como factores de presión sobre sus márgenes brutos. Posteriormente, cuando las tarifas se normalizaron, ambas compañías mencionaron la baja en costos logísticos como soporte para la recuperación de márgenes.
En cada caso, el flete fue lo suficientemente relevante como para figurar en las discusiones con inversionistas. Los mercados comprenden que el transporte es cíclico; lo que examinan con mayor rigor es si estos ciclos fueron anticipados, modelados y comunicados.
Pero la inestabilidad también genera oportunidades. Cuando las tarifas se debilitan, las compañías con visibilidad en tiempo real pueden detectar si sus contratos están por encima del mercado y renegociar condiciones o acelerar licitaciones. Sin esa información, los ahorros pueden pasar inadvertidos.
Capital de trabajo y disciplina financiera
La volatilidad del flete también impacta inventarios y capital de trabajo. Si la confiabilidad cae o la capacidad se ajusta, las compañías tienden a aumentar su stock de seguridad, inmovilizando caja. En operaciones a gran escala, pequeños aumentos porcentuales implican compromisos significativos de capital.
Por otro lado, los cambios de modo añaden complejidad: el transporte aéreo, con costos por kilo varias veces superiores al marítimo, puede proteger ingresos, pero presiona los márgenes.
Visibilidad como ventaja estratégica
A múltiplos habituales de mercado, una variación de US$10 millones en EBITDA puede traducirse en US$100 millones de impacto en valorización. Pero los inversionistas no reaccionan solo a los cálculos. “Lo que inquieta es la sorpresa repetida”.
Incorporar inteligencia de mercado en la planificación financiera reduce la probabilidad de que los shocks se conviertan en sorpresas. El benchmarking continuo, las proyecciones de tarifas y el modelamiento de escenarios permiten anticipar riesgos antes de que aparezcan en los resultados reportados. “La mayor visibilidad no impide que los mercados se muevan. Sin embargo, asegura que, cuando lo hagan, la compañía esté preparada”.
Por MundoMaritimo
